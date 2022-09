HONOR transforme un monument culturel emblématique grâce au pouvoir de la technologie

La nouvelle initiative « Gateway to the Future » vise à rendre la culture plus accessible et à s'engager dans l'ère du métavers

BERLIN, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui son initiative « Gateway to the Future », qui a pour but d'enrichir le patrimoine culturel grâce au pouvoir de la technologie. Lors de son discours-programme à l'IFA 2022, HONOR a mis au défi deux artistes populaires de réinventer de façon créative le Wasserschloss, un monument emblématique situé dans la Speicherstadt de Hambourg et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, en utilisant la réalité augmentée (RA). Dans le contexte de l'intérêt croissant pour le métavers et de la croissance du tourisme hybride, le projet vise à inspirer les talents créatifs mondiaux à tirer parti des innovations telles que l'IA, la RA et l'audio spatial pour relier les communautés à la culture de manière plus immersive, et soutenir le rebond du tourisme mondial alors que le monde embrasse l'avenir connecté.

Gateway_future “Sailing Through Time” by Yunuene “Blooming Future” by Timo Helgert

« En tant qu'entreprise technologique mondiale, HONOR s'engage à développer la technologie des appareils intelligents qui permettra aux gens de célébrer et de découvrir les trésors culturels du passé tout en découvrant les possibilités de l'avenir », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. « Nous prédisons une montée de l'utilisation des technologies de RA et d'IA pour créer encore plus d'expériences phygitales pour les utilisateurs de smartphones à travers le monde, contribuant ainsi au boom du tourisme hybride. Au-delà du tourisme, cette technologie pourrait profiter à un certain nombre d'autres industries et communautés. C'est véritablement la porte d'entrée vers l'avenir. »

Célébrer le patrimoine culturel dans le métavers

Réputée pour être la « porte d'entrée du monde » de l'Allemagne, Hambourg est passée d'une ville portuaire à une métropole prospère en adoptant une culture de longue date axée sur la communauté, la collaboration et l'innovation. Inspiré par l'histoire de la transformation de la ville, HONOR a choisi Hambourg comme lieu pilote pour son projet, dans le but de contribuer au boom culturel numérique et d'inspirer les gens du monde entier à réinventer les trésors culturels dans le métavers.

Pour donner vie au projet, HONOR s'est associé à ARLOOPA, une société de développement de RA et VR, et aux célèbres artistes Yunuene et Timo Helgert qui ont transformé de manière créative le célèbre bâtiment Wasserschloss en RA.

La contribution de Yunuene à Gateway to the Future, intitulée « Sailing Through Time », rend hommage à l'évolution du port de la ville en montrant comment l'innovation dans la logistique maritime s'est transformée au fil du temps avec son esthétique visuelle distinctive. L'expérience « Blooming Future » de Timo Helgert adopte une approche plus futuriste, et joue sur le statut de Hambourg comme étant l'une des villes les plus vertes du monde en imaginant de façon créative à quoi ressemblerait le Wasserschloss dans un avenir vert, où de magnifiques plantes et des espèces menacées pourraient prospérer, transportant ce monument historique dans un autre monde.

Découvrir des expériences immersives grâce à la puissance de l'IA et de la RA

Grâce à cette expérience, HONOR contribue également au tourisme hybride, une tendance émergente à la suite du rebond touristique mondial, dans le cadre duquel les voyageurs s'attendent à ce que les avancées numériques réalisées pendant la pandémie améliorent les expériences de voyage physiques. Les expériences de RA au Wasserschloss réunissent les mondes numérique et physique, et permettent aux voyageurs de découvrir la culture d'une manière totalement inédite. HONOR investit constamment dans des technologies telles que l'identification de l'espace IA, l'audio spatial et la RA pour permettre des expériences immersives améliorées adaptées à la révolution numérique.

« Le quartier des entrepôts a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015, dans le but de protéger et de préserver l'histoire et la culture de l'un des plus grands ports commerciaux du monde. Grâce à l'avènement des technologies émergentes, y compris la réalité augmentée, il est maintenant possible d'éduquer et de faire participer les générations futures au patrimoine culturel de façons nouvelles et passionnantes. Nous avons donc été fiers d'aider l'initiative Gateway to the Future d'HONOR, qui célèbre non seulement l'importance de ce quartier pour l'Allemagne, mais aussi son avenir passionnant en tant que métropole mondiale », a déclaré Bernd Paulowitz, responsable du patrimoine mondial de l'UNESCO à Hambourg.

« Avec le tourisme qui atteint de nouveaux sommets après plusieurs années d'un confinement mondial, il est formidable de voir des marques comme HONOR offrir des expériences nouvelles et enrichies aux gens alors qu'ils se mettent à explorer le monde à nouveau. Cet été, notre ville a retrouvé le même niveau de visiteurs qu'à l'été 2019, en partie grâce aux nouvelles attractions culturelles interactives rendues possibles par la technologie. Inspirés par le statut de Hambourg en tant que porte d'entrée du monde, nous sommes ravis de nous associer à l'initiative Gateway to the Future, qui, nous en sommes convaincus, permettra aux visiteurs comme aux résidents de Hambourg de se connecter au Speicherstadt inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO de manière plus immersive. Nous assistons à une énorme demande d'expériences hybrides, les voyageurs s'attendant de plus en plus à une composante virtuelle lors de leurs interactions avec les monuments culturels. C'est le bon moment pour exploiter la puissance de la technologie dans le tourisme, afin de créer des expériences magiques pour les touristes du monde entier », s'est exprimé Guido Neumann, chef des relations publiques de l'office du tourisme de Hambourg.

Réinventez votre communauté avec HONOR Talents

Lancé dans le cadre des prix mondiaux du design HONOR Talents, Gateway to the Future vise également à inspirer les talents créatifs du monde entier à exploiter la technologie et à réinventer leurs propres communautés à l'ère du métavers. Pour la première fois, HONOR Talents présente une catégorie dédiée à la conception d'œuvres d'art interactives en RA, et accepte maintenant les candidatures pour l'art numérique qui transforme les quartiers locaux, comme les superpositions numériques pour les bâtiments, les murs, les parcs et autres espaces publics. Les artistes intéressés par le concours peuvent trouver de plus amples informations ici : https://www.hihonor.com/honor-talents/en. En plus de l'expérience de RA Gateway to the Future, HONOR s'est associé à l'Académie centrale des beaux-arts de Chine (CAFA) pour créer une nouvelle œuvre d'art en RA intitulée « INFINITY ». L'œuvre est disponible sur le stand HONOR de l'IFA via l'application ARLOOPA.

Les expériences de RA sont maintenant en ligne

Disponible à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, l'expérience de RA Gateway to the Future est accessible par la page dédiée à HONOR sur l'application gratuite ARLOOPA. Les utilisateurs ont la possibilité de découvrir les œuvres d'art en RA sur place, à Hambourg, ou depuis n'importe quel endroit dans le monde. L'expérience sur place est ancrée au bâtiment Wasserschloss, et peut être visualisée depuis le Poggenmühlen-Brücke, le pont situé en face du monument. Les utilisateurs qui ne sont pas à Hambourg peuvent sélectionner « lancer l'expérience sur n'importe quelle surface » sur l'application, puis suivre les instructions à l'écran pour contempler l'expérience en RA sur une surface plane située à proximité[1].

[1] Pour une expérience optimale, il est recommandé d'utiliser un téléphone intelligent compatible avec ARCore ou ARKit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890755/Gateway_future.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890756/AR_campaign.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890757/AR_campaign_1.jpg

SOURCE HONOR