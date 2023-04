Hasta 44 millas de autonomía totalmente eléctrica estimada por el fabricante, un 76% más que la generación anterior

Consumo estimado por el fabricante de 52 MPG combinados en modo híbrido

Sistema híbrido con un incremento de casi 100 HP para lograr un menor tiempo de aceleración de 0 a 60

Nueva tecnología de asistencia en embotellamientos de tráfico para ayudar a los conductores en el tráfico de frenado y arranque frecuente

Sistema Toyota Audio Multimedia con pantalla táctil de 12.3 in y JBL Premium Audio disponibles

PLANO, Texas, 8 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Prius Prime 2023 es el híbrido enchufable multitalentoso creado para la vida en movimiento. Con carga completa, puede llevar a cabo fácilmente la mayoría de los desplazamientos diarios, con un rango totalmente eléctrico estimado por el fabricante de hasta 44 millas. A la hora de hacer recorridos más largos, su tren de potencia híbrido de bajo consumo de combustible está listo para continuar, con una calificación combinada estimada por el fabricante de 52 MPG en la versión SE. Agreguemos un nuevo aspecto elegante y deportivo con un espacio interior cómodo y lleno de tecnología, y tenemos un Prius Prime totalmente nuevo que está listo para recorrer el camino por delante.

Hora estelar para más millas de EV con el totalmente nuevo Prius Prime 2023

Disponible en las versiones SE, XSE y XSE Premium, la nueva batería de iones de litio de 13.6 kWh más grande del Prius Prime le otorga un alza del 76 por ciento en el rango de autonomía totalmente eléctrica con respecto a la generación anterior, que asciende de 25 a 44 millas en la versión SE. Las versiones XSE y XSE Premium tienen un rango de autonomía estimado por el fabricante de 39 millas EV. Para viajes más largos, el Prime se apoya en el sistema híbrido de quinta generación de Toyota que combina un motor altamente eficiente de 2.0 litros, un generador eléctrico y un motor eléctrico para brindar una experiencia de conducción eficiente.

El nuevo Prius Prime también logra avances en la categoría de caballos de fuerza. Con un motor 2.0L de 150 hp más grande y un mayor motor generador eléctrico de 161 hp, su potencia neta de 220 caballos de fuerza del sistema es de alrededor de 100 hp más que la generación anterior. La mayor salida de potencia también agrega un 32 por ciento más de torque y asciende de 105 a 139 lb-ft, ofreciendo un tiempo de aceleración de 0 a 60 de 6.6 segundos, un 35 por ciento más rápido.

El Prime totalmente nuevo también lleva una apariencia atractiva a la carretera. Cuenta con un nuevo y elegante diseño deportivo que es 2 pulgadas más corto, 1 pulgada más ancho y 1 pulgada más largo que la generación anterior. Su aspecto suave y aerodinámico se debe a su nariz de cabeza de martillo, su línea de techo más baja y su parte trasera ampliada. Y para completar su aspecto agresivo, viene con llantas de 19 pulgadas con acabado mecanizado que son exclusivas de las versiones Prius Prime XSE, mientras que las llantas de 17 pulgadas vienen de manera estándar en la versión SE.

En el interior, los conductores encontrarán un espacio con una sensación prémium y cómoda. Las características incluyen una nueva pantalla digital estándar para el conductor que brinda una visión superior del entorno, asientos cómodos en tela o SofTex®, dependiendo de la versión, y el nuevo sistema de Audio Multimedia de Toyota. Para ofrecer mayor comodidad, todas las versiones vienen con la nueva tecnología de Asistencia en embotellamientos de tráfico de Toyota, un sistema basado en radar que ayuda a aliviar la carga del estrés causado por el tráfico de paradas y salidas constantes en caminos de acceso limitado al operar la dirección, la gasolina y el pedal de freno en velocidades entre 0 y 25 mph bajo ciertas condiciones*.

Las versiones SE, XSE y XSE Premium vienen en los colores Cutting Edge, Guardian Gray, Midnight Black Metallic y Reservoir Blue. Los colores de pintura prémium incluyen Wind Chill Pearl o Supersonic Red (con costo extra). El precio minorista sugerido por el fabricante, excluyendo el procesamiento y manejo del concesionario, comenzará en $32,350 para la versión SE, $35,600 para la versión XSE y $39,170 para la XSE Premium. Se espera que los modelos lleguen en cantidades limitadas a los concesionarios de Toyota en mayo.

Hecho para la vida en movimiento

Tanto el Prius Hybrid estándar como el Prius Prime son impulsados por el tren de potencia de conducción Hybrid Synergy Drive de Toyota, que combina a la perfección la potencia del motor a gasolina y los motores eléctricos. La mayor diferencia es que el Prius Prime se puede enchufar para recargar su paquete de baterías de iones de litio. No se necesita ningún equipo especial para la recarga en el hogar, solo conecte el Prius Prime en un enchufe doméstico estándar utilizando el cable suministrado (Toyota recomienda usar un enchufe específico GFI 15A). La batería se recargará en aproximadamente once horas en un enchufe doméstico estándar de 120 V y en aproximadamente cuatro horas en un cargador de nivel II en condiciones ideales. Y si no puede conectarlo, está bien. El Prius Prime seguirá funcionando como un híbrido eficiente.

El Prius Prime ofrece varios modos de conducción para ofrecer al conductor opciones según sus necesidades: EV Mode, HV/EV Auto Mode y Hybrid Mode. El EV Auto Mode automáticamente se basará más en su capacidad eléctrica para conducir por la ciudad. Cuando esté en HV/EV Auto Mode, el motor extremadamente eficiente se activará donde sea más eficiente operar el motor a gasolina, como colinas empinadas o a velocidades más altas. En Hybrid Mode, el Prius Prime cambia automáticamente entre el motor a gasolina y el motor eléctrico. Combina eficientemente la fuerza motriz del motor y la energía eléctrica de la batería híbrida.

El Prius Prime incluso puede optimizar el rango de autonomía al reconocer los patrones de detención del conductor en las rutas conducidas con frecuencia y sugerir cuándo soltar el acelerador. El sistema de Conducción eficiente predictiva con soporte de deceleración predictiva recopila datos de conducción diarios para optimizar los puntos de desaceleración y detención. A partir de ese momento, cuando el conductor pasa por una ubicación frecuente, el sistema indica cuándo soltar el acelerador y puede aplicar desaceleración asistida para ayudar a aumentar la eficiencia del combustible.

Prius Prime: avanzando hacia "Beyond Zero"

El Prius Prime está a la vanguardia del esfuerzo de Toyota por avanzar "Beyond Zero" (más allá de cero) emisiones de carbono. Beyond Zero representa la visión de Toyota de llegar más allá de cero emisiones a través de productos, servicios y operaciones que puedan generar un impacto neto positivo en nuestro planeta y nuestra sociedad. No es coincidencia que Toyota ofrezca la más amplia selección de vehículos eléctricos en el mercado a fin de darles a los clientes más opciones para reducir sus emisiones de carbono.

Con su combinación de conducción híbrida totalmente eléctrica y de alta eficiencia, el Prius Prime 2023 ofrece a los conductores un vehículo con emisiones ultrabajas que complementa el enfoque diverso de Toyota en la lucha contra el carbono. Con su nueva batería de 13.6 kWh y un rango de autonomía totalmente eléctrica estimado por el fabricante de hasta 44 millas, con carga completa, el Prius Prime puede realizar los desplazamientos cotidianos en modo EV. El Prius Prime también puede realizar viajes más largos sin necesidad de esfuerzo adicional: funcionará en modo EV hasta que esté sin carga y luego cambiará sin esfuerzo a su tren de potencia híbrido de alta eficiencia.

Toyota está comprometida a ayudar a reducir las emisiones de carbono al ofrecer a los clientes 15 vehículos eléctricos para elegir, incluidos 11 modelos híbridos, dos modelos híbridos enchufables, el vehículo eléctrico a batería bZ4X totalmente eléctrico y el Mirai eléctrico de celdas de combustible de hidrógeno con cero emisiones (actualmente disponible en California). Como símbolo de ese compromiso, el Prius Prime 2023 llevará ahora el distintivo Toyota "Beyond Zero", que simboliza los esfuerzos globales de Toyota hacia la neutralidad de carbono en sus productos, fabricación y otros ámbitos.

Potente y eficiente

Bajo el capó del Prius Prime 2023 se encuentra el tren de potencia híbrido de quinta generación de Toyota, que combina el motor a gasolina M20A-FXS de 2.0L y cuatro cilindros en línea con dos motores-generadores (MG1 y MG2) a través de una transmisión variable continua de tipo planetario. El motor de combustión, que trabaja en conjunto con el motor eléctrico (MG2), garantiza un rendimiento receptivo, mientras que la eficiencia energética ejemplar se logra utilizando ambos motores eléctricos (MG1 y MG2) para cargar la batería de iones de litio.

Un nuevo motor de tracción compacto de alto rendimiento/baja pérdida para el eje transversal/motor utiliza una configuración rediseñada de imanes y placas de acero electromagnéticas, con dos imanes adicionales para aumentar la potencia. Para mejorar el rendimiento mientras está en modo híbrido, tanto la potencia del motor como la energía de la batería PHEV se utilizan para acelerar. El resultado es una atractiva experiencia de aceleración con 220 caballos de fuerza combinados del sistema híbrido, 139 lb-ft de torque y un tiempo estimado de 6.6 segundos para acelerar de 0 a 60, lo que constituye una mejora del 35% con respecto al tiempo de 10.2 segundos del modelo saliente.

Otra mejora en eficiencia de combustible del Prius Prime proviene del sistema de Frenado controlado electrónicamente (ECB), que coordina la operación entre la fuerza de frenado regenerativa de los motores eléctricos y la fuerza del sistema de frenado hidráulico para proporcionar una potencia de frenado óptima. Al utilizar de manera proactiva los motores eléctricos para recuperar la mayor cantidad de energía eléctrica posible a partir del sistema de frenado regenerativo, este control cooperativo extremadamente eficiente ayuda a minimizar el consumo de combustible.

Un potenciador hidráulico activo en el sistema de frenado convencional (no regenerativo) mejora la sensación sobre el pedal y el retorno para el conductor. La retención del freno también viene de manera estándar, cuando está activa, es una tecnología conveniente que reduce el esfuerzo del conductor mientras espera en un semáforo o al conducir en tráfico pesado. Cuando el conductor presiona el acelerador, el freno se libera al instante.

Los modos de conducción en todas las versiones del Prius Prime incluyen:

NORMAL: permite que el sistema híbrido logre una combinación ideal de consumo de combustible y aceleración del vehículo. El rango de apertura del acelerador cambia de forma lineal en respuesta a la operación del pedal del acelerador.

ECO: mejora la eficiencia del sistema híbrido al limitar la potencia en respuesta a un accionamiento entre suave y moderado del acelerador.

SPORT: mejora el rendimiento dinámico y la aceleración.

Versiones deportivas en toda la línea de modelos

El Prius Prime 2023 será ofrecido en tres versiones deportivas: SE, XSE y XSE Premium. Los colores estándar incluyen los nuevos Cutting Edge, Guardian Gray, Midnight Black Metallic y Reservoir Blue. Los colores prémium (con costo extra) incluyen Wind Chill Pearl y Supersonic Red. Todas las versiones del Prius Prime vienen en tracción delantera.

La versión SE tiene llantas de aleación estándar de 17 pulgadas en color gris oscuro con tapas de rueda, una pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 8 pulgadas y asientos delanteros de tela ajustables en seis direcciones en color negro con detalles en rojo. Otras características estándar incluyen el Sistema de Llave Inteligente en la puerta del conductor, seis puertos USB-C, Freno de estacionamiento electrónico (EPB), volante de cuero con calefacción, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y Monitor de punto ciego (BSM) con Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA). Entre las funciones opcionales se incluyen la Asistencia de estacionamiento delantera y trasera con frenado automático (PA w/AB).

La versión XSE viene con todo lo que tiene la versión SE e incorpora de manera estándar llantas de aleación de 19 pulgadas con apariencia dinámica y acabado mecanizado. Para brindar comodidad y una sensación prémium al conductor, este asiento con calefacción ajustable en ocho direcciones con tapizado SofTex viene estándar. Los asientos son negros con detalles en rojo. También incorpora de forma estándar el Sistema de Llave Inteligente en las puertas delanteras y el maletero, cargador inalámbrico y asistencia de estacionamiento delantera y trasera con frenado automático (PA w/AB). Las opciones disponibles incluyen una pantalla táctil de 12.3 pulgadas de alta resolución, techo de vidrio fijo y Llave Digital**.

El XSE Premium tiene todas las funciones estándar de las versiones SE y XSE, y agrega un sistema de Audio Prémium JBL con ocho altavoces, pantalla táctil de 12.3 pulgadas, techo de vidrio fijo, asientos delanteros con calefacción y ventilación tapizados en SofTex con un asiento con memoria para el conductor, liftback trasero eléctrico y Llave Digital** estándar. Las opciones disponibles son un Monitor de vista panorámica, Espejo retrovisor digital, asientos traseros con calefacción y Estacionamiento avanzado, que ejecuta los controles de dirección y frenado necesarios y ayuda a los conductores a dirigir el vehículo hacia un espacio de estacionamiento determinado. El sistema de Estacionamiento avanzado es capaz de estacionarse en paralelo y retroceder en un espacio perpendicular mediante el uso de una combinación de cámaras y sensores para reconocer los alrededores del vehículo.

Una opción adicional para el XSE Premium es un techo solar de 185 W, capaz de cargar la batería motriz con energía solar mientras está estacionado. El cargador solar también suministra energía a las funciones auxiliares mientras conduce. En un Prius Prime equipado con techo solar, la información sobre la generación de energía se muestra en la pantalla multiinformativa del vehículo.

Ingeniería del Prime

Construido sobre la plataforma TNGA-C de segunda generación, el Prius Prime 2023 ofrece un nuevo aspecto que es genial y funcional. La plataforma TNGA-C tiene un centro de gravedad más bajo, peso reducido y mayor rigidez en comparación con la generación anterior. También se optimizó la posición de la batería de tracción, ahora situada bajo el asiento trasero para lograr un centro de gravedad bajo y una mayor capacidad para el equipaje.

Las capacidades de la plataforma contribuyen en gran medida al alto nivel de respuesta de maniobrabilidad, a la sensación de dirección y a la calidad de conducción del Prius Prime. En toda la carrocería se utilizan ampliamente aceros estampados en caliente y de alta resistencia a la tracción que permiten formas intrincadas livianas y a la vez fuertes. Los componentes de aluminio, incluidos el capó y las pinzas de freno, ayudan a controlar el peso del vehículo. Los métodos innovadores de fijación, como la soldadura de tornillos con láser y los adhesivos avanzados, contribuyen a la resistencia estructural.

Con su audaz silueta que evoca un nivel de estilo aerodinámico, el Prius Prime 2023 tiene un coeficiente de arrastre (Cd) de 0.27. Al igual que en las generaciones anteriores, se instalaron persianas en la calandra delantera para optimizar la entrada de aire, lo que contribuye al enfriamiento y al desempeño aerodinámico. También se instalaron paneles de estabilización aerodinámica bajo la carrocería, a fin de reducir el arrastre y el ruido de la carretera.

Las ruedas de mayor tamaño disponibles en las versiones XSE y XSE Premium también llaman la atención, lo que da como resultado proporciones de inspiración deportiva que ofrecen a los conductores un mayor rendimiento y maniobrabilidad. Junto con las ruedas más grandes, hay rotores de freno de 12 pulgadas en la parte delantera y rotores de 11.1 pulgadas en la parte posterior.

Tecnología conectada al alcance

El nuevo Toyota Prius Prime 2023 está equipado con las herramientas adecuadas para hacer que la vida sea más cómoda, gracias al sistema Toyota Audio Multimedia de 12.3 pulgadas disponible, concebido y diseñado por el equipo de Tecnologías Conectadas de Toyota con sede en Texas. Los conductores del Prius tendrán la oportunidad de acceder a una amplia gama de funciones mejoradas de conectividad y comodidad, incluidas actualizaciones inalámbricas (OTA).

Los usuarios pueden interactuar con el sistema mediante controles intuitivos de activación táctil y por voz. Con el Servicio Conectado disponible Drive Connect, los usuarios y los pasajeros tienen acceso a los sistemas Intelligent Assistant, Cloud Navigation y Destination Assist. Con Intelligent Assistant, frases simples como "Hey Toyota" despiertan el sistema para que los comandos activados por voz busquen direcciones, encuentren puntos de interés (POI), ajusten los controles de audio, cambien la temperatura de la cabina y más. El sistema Cloud Navigation, la solución de navegación a bordo disponible, utiliza la nube para descargar la información más reciente de mapas, tráfico y rutas.

Para garantizar que los usuarios dispongan de las capacidades de búsqueda más actualizadas, la búsqueda de POI se proporciona a través de datos de Puntos de Interés de Google. Destination Assist también brinda acceso a asistencia de agentes en vivo 24/7 para localizar el próximo destino.

El nuevo Toyota Audio Multimedia permite la conectividad telefónica dual con Bluetooth® y es compatible con la función inalámbrica estándar de Apple CarPlay® y Android Auto™. Con conectividad adicional, el Prius Prime cuenta con una prueba disponible de Wi-Fi Connect por 30 días o 3GB, lo que ocurra primero, que ofrece conectividad 4G para un máximo de cinco dispositivos, lo que convierte al Prius Prime en un Hotspot de AT&T. Además de la ya robusta oferta de capacidad de reproducción de audio con HD Radio®, datos USB y una suscripción de prueba de 3 meses al Plan Platinum de SiriusXM®, Wi-Fi Connect también permite la nueva función Integrated Streaming, que les brinda a los clientes la capacidad de vincular sus suscripciones independientes de Apple Music® y Amazon Music al vehículo para su control a bordo. Se requiere prueba o suscripción para todos los servicios. Para obtener información detallada sobre los períodos de prueba y los planes de suscripción, visite toyota.com/connected-services/.

Para aquellos que buscan una experiencia de audio mejorada, el Prius Prime XSE Premium ofrece un sistema de audio prémium JBL® con ocho altavoces que crea un concierto móvil de cualquier género musical. Incorporado de serie solamente en la versión XSE Premium, el sistema cuenta con bocinas Horn Tweeters JBL recientemente diseñadas para proporcionar un sonido más limpio en un área más amplia y woofers invertidos en las puertas delanteras para lograr bajos profundos. Los pasajeros también pueden disfrutar una claridad de alta frecuencia, brillante y rica con el uso de la tecnología Clari-Fi® que puede dar vida a formatos de música digital comprimida para brindar una experiencia de audio mejorada.

Cada Prius Prime ofrece una serie de Servicios Conectados adicionales disponibles. Safety Connect incluye un Botón de asistencia en emergencias (SOS), Asistencia en carretera mejorada 24/7, Notificación automática de colisión y Localizador de vehículos robados con una prueba de hasta 10 años. Service Connect les brinda a los conductores la capacidad de recibir informes del estado del vehículo, alertas de mantenimiento y recordatorios que vienen con una prueba de hasta 10 años.

Con la aplicación Toyota, los usuarios pueden mantenerse conectados a su Prius Prime con una prueba de 1 año del servicio estándar Remote Connect. Los usuarios pueden activar los faros delanteros, bloquear/desbloquear las puertas y encender el vehículo en forma remota. Los usuarios también pueden verificar el estado del vehículo, recibir notificaciones recordatorias y establecer Alertas de conductor invitado. La Llave Digital es estándar para la versión XSE Premium y opcional para la versión XSE, lo que facilita el bloqueo y desbloqueo de las puertas, el arranque remoto y otras funciones desde un teléfono inteligente.

Los conductores también notarán un tono único de bloqueo y desbloqueo de puertas para el Prius Prime 2023 y su hermano Prius. El nuevo tono, creado por los ingenieros de sonido, fue diseñado para ser agradable y distintivo, a la vez que indicaba el bloqueo y desbloqueo de las puertas. El control remoto de llave también bloquea y desbloquea la tapa del puerto de carga. El volumen se puede ajustar en las configuraciones personalizables del sistema de infoentretenimiento.

Listo para satisfacer todas las necesidades de carga de su dispositivo, el Prius Prime está equipado con seis puertos USB en la cabina. En la parte delantera hay dos puertos USB-C en la parte inferior de la pila central más dos puertos USB-C adicionales en la consola central. Para los pasajeros de los asientos traseros, hay dos puertos USB-C ubicados en la parte inferior posterior de la consola central.

El Prius Prime también cuenta con abundantes características de comodidad. El Monitor de punto ciego (BSM) con Alerta de tráfico cruzado posterior (RCTA) y Asistencia de salida segura vienen estándar en todas las versiones. El Asistente de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático (PA w/AB) está disponible en la versión SE y estándar en XSE y XSE Premium. En la versión XSE Premium hay disponible un Monitor de vista panorámica que ofrece una vista giratoria en vivo de 360 grados alrededor del vehículo. El sistema de Estacionamiento avanzado está disponible en la versión XSE Premium, un sistema de manos libres diseñado para ayudar con el estacionamiento en paralelo o a ingresar en reversa a un espacio de estacionamiento.

Seguridad del Prime

Para 2023, el Prius Prime viene de manera estándar con la última generación de Toyota Safety Sense, TSS 3.0. Este conjunto de sistemas de seguridad activa incluye el conjunto de características existentes disponibles en el Prius Prime de la generación anterior, pero incorpora algunas mejoras y capacidades adicionales.

Este conjunto de características de seguridad incluye:

Sistema de precolisión con detección de peatones

Alerta de salida del carril con asistencia de dirección

salida del carril con asistencia de dirección Control crucero con radar dinámico

Asistencia de detección de carril

Asistencia de señales de tránsito

Luces altas automáticas

Asistencia de conducción proactiva

La Asistencia de conducción proactiva es la característica más reciente del paquete TSS. Cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema, utilizando la cámara y el radar del vehículo, este sistema proporciona un suave frenado en curvas o un suave frenado y/o dirección para ayudar en las tareas de conducción como el control de la distancia entre un vehículo que se encuentre adelante, un peatón o un ciclista. La asistencia de conducción proactiva no pretende ser un sustituto del Sistema de precolisión y funciona en diferentes circunstancias.

Las funciones del sistema Toyota Safety Sense de la generación anterior del Prius Prime se mejoraron para el TSS 3.0:

El Sistema de precolisión con detección de peatones ha mejorado las capacidades de detección gracias a los nuevos sensores del sistema. Incorpora un mejor apoyo en intersecciones con una mayor capacidad de detección en determinadas circunstancias. Además de la detección de peatones y ciclistas, también agrega la capacidad de detectar a un motociclista.

La Alerta de salida del carril con asistencia de dirección ha mejorado el reconocimiento del carril e incluye la detección de ciertos objetos 3D, como las barandillas, que pueden ser utilizadas por el sistema para definir el carril.

salida del carril con asistencia de dirección ha mejorado el reconocimiento del carril e incluye la detección de ciertos objetos 3D, como las barandillas, que pueden ser utilizadas por el sistema para definir el carril. El Control de crucero con radar dinámico agrega una cuarta función de distancia de seguimiento a las tres disponibles anteriormente. La detección vehicular mejorada permite detectar más de un vehículo adelante, así como en los carriles adyacentes. Esto ayuda al sistema a ofrecer ajustes de velocidad más suaves y naturales, especialmente cuando el conductor cambia de carril.

Al igual que la Alerta de salida del carril, se mejoró el reconocimiento del carril para la Asistencia de detección del carril. Este sistema ahora también ayuda a proporcionar más espacio entre los vehículos que están siendo adelantados en carriles adyacentes. Funciona compensando la ruta de conducción de los vehículos con leves ajustes de dirección mientras mantiene el vehículo dentro de su carril.

salida del carril, se mejoró el reconocimiento del carril para la Asistencia de detección del carril. Este sistema ahora también ayuda a proporcionar más espacio entre los vehículos que están siendo adelantados en carriles adyacentes. Funciona compensando la ruta de conducción de los vehículos con leves ajustes de dirección mientras mantiene el vehículo dentro de su carril. Se agregó un Sistema de frenado de emergencia a la Asistencia de detección del carril. Está diseñado para monitorear las acciones del conductor, como el control de la dirección, a fin de determinar si está desatento o no responde, como sucedería durante una emergencia médica. Esta función puede detener el vehículo si el conductor no responde a las alertas para tomar el control.

La Asistencia de señales de tránsito cuenta con capacidades ampliadas de detección de señales que ahora incluyen ciertos signos de intersección y advertencia, como los cruces de peatones.

Comodidad del Prime

El Prius Prime también incorpora algunas características adicionales que son posibles gracias a los sensores de radar en las esquinas delanteras y a la cámara de monitor del conductor. Estas funciones incluyen Asistencia de cambio de carril, Alerta de tráfico cruzado delantero, Estacionamiento avanzado y una primicia en la línea de Toyota, Asistencia en embotellamientos de tráfico.

La Asistencia de cambio de carril funciona en colaboración con la Asistencia de detección de carril, lo que significa que funciona solo cuando se activa el DRCC. Cuando un conductor activa parcialmente la señal de viraje, los sensores del sistema monitorean para confirmar que no hay vehículos en la ruta del cambio de carril y luego proporciona soporte de dirección hacia el nuevo carril con las manos del conductor en el volante.

La Alerta de tráfico cruzado delantero utiliza los sensores de radar de las esquinas delanteras para detectar vehículos que se aproximan desde el costado en situaciones como al aproximarse lentamente o detenerse en una intersección. Se muestran flechas para advertir al conductor y, si el conductor intenta continuar cuando hay tráfico cruzado, el vehículo proporciona una alerta audible y una advertencia en la pantalla MID.

El sistema de Estacionamiento avanzado ejecuta los controles de dirección y freno necesarios para trasladar el vehículo hacia un espacio de estacionamiento seleccionado. Esta función es capaz de estacionar en paralelo, retroceder hacia un espacio de estacionamiento perpendicular y ayudar a salir de un espacio de estacionamiento, todo ello sin manos bajo la supervisión del conductor.

La Asistencia en embotellamientos de tráfico es una función de asistencia al conductor que ayuda a aliviar la carga de estrés provocado por las constantes paradas y salidas en un embotellamiento de tráfico. Con una prueba o suscripción activa a Drive Connect, este sistema proporciona control manos libres de la dirección, el frenado y la aceleración del vehículo a velocidades inferiores a 25 mph bajo ciertas condiciones. Este sistema está diseñado para caminos de acceso limitado y la cámara del monitor del conductor debe confirmar que la vista del conductor esté en la carretera para una operación manos libres. La suscripción a Drive Connect requerida para la Asistencia en embotellamientos de tráfico viene como una prueba de 1 año en la versión XSE Premium, así como en la versión XSE equipada con la pantalla multimedia actualizada de 12.3 pulgadas. Las versiones SE y XSE equipadas con la pantalla multimedia de 8 pulgadas tienen capacidad de conexión a Drive Connect y la Asistencia para embotellamientos de tráfico requiere la activación de este servicio.

Precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP)*



SE XSE XSE Premium MSRP* $32,350 $35,600 $39,170 Características

opcionales/MSRP Asistencia de estacionamiento

delantera y trasera con

frenado automático ($35) Capacidad de Llave Digital**

($275)



Toyota Audio Multimedia

con pantalla de 12.3 pulgadas ($735)



Techo de vidrio fijo ($1,000) Espejo retrovisor digital

($200)



Asientos traseros con calefacción ($350) Techo de carga solar ($610) Paquetes/MSRP - -

Paquete de estacionamiento con

tecnología avanzada y

Monitor de vista panorámica

($1,085) Colores

disponibles/Pintura

prémium MSRP Cutting Edge, Guardian Gray, Midnight Black Metallic, Reservoir Blue

Pinturas prémium: Wind Chill Pearl, Supersonic Red ($425)

*El MSRP excluye el procesamiento y manipulación de los concesionarios de $1,095; los precios están sujetos a cambios

** Se requiere suscripción a Remote Connect

Garantía limitada y ToyotaCare

La garantía básica de 36 meses/36,000 millas de los vehículos nuevos de Toyota aplica para todos los componentes exceptuando los aspectos de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses cubren el tren de tracción por 60,000 millas y la corrosión sin limitación de millaje. Los componentes relacionados con el híbrido que requieren reparaciones necesarias para corregir defectos en materiales o mano de obra están cubiertos por 8 años/100,000 millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha original de primer uso cuando se vende como nuevo. La batería híbrida cuenta con cobertura por 10 años/150,000 millas, lo que ocurra primero, y se puede transferir entre propietarios.

Los modelos Prius Prime también vienen con el plan ToyotaCare, que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, y asistencia en carretera las 24 horas durante tres años sin límite de millaje.

* La Asistencia en embotellamientos de tráfico requiere una suscripción a Drive Connect. Para obtener más información, visite https://www.toyota.com/connected-services/

** La Llave Digital requiere una suscripción a Remote Connect. Para obtener más información, visite https://www.toyota.com/connected-services/

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante más de 65 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 48,000 personas en Norteamérica, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de casi 45 millones de automóviles y camionetas en sus 13 plantas de fabricación. Para 2025, la 14.a planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 22 opciones eléctricas.

A través de la campaña "Comienza tu Imposible", Toyota destaca la forma en que se asocia con la organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los retos en movilidad más desafiantes para nuestra sociedad. Creemos que cuando las personas tienen libertad para moverse, cualquier cosa es posible. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Para consultas de los clientes, llame al 800-331-4331.

Contactos para los medios:

Paul Hogard

469-292-6791

[email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2048595/Toyota_2023_Prius_Prime_XSE.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/785813/TOYOTA_MEDIA_RELATIONS_LOGO.jpg

FUENTE Toyota Motor North America

SOURCE Toyota Motor North America