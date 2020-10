Horario de verano: haga tiempo para la seguridad durante la pandemia del COVID-19

WASHINGTON, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este otoño e invierno los sistemas de calefacción, las chimeneas y demás aparatos de combustión serán muy usados ya que las personas van a pasar más tiempo en sus hogares a consecuencia de la pandemia del COVID-19. El cambio de horario de verano este domingo 1 de noviembre es el momento perfecto para instalar baterías nuevas en las alarmas de humo y monóxido de carbono (CO) de su hogar para proteger a su familia de los peligros de incendio y de CO. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety, CPSC) le recuerda a los consumidores los consejos de seguridad a continuación ahora que se acercan los meses más fríos. Las alarmas de humo se deben colocar en todos los pisos de la casa, dentro de cada habitación y afuera de las áreas para dormir. Las alarmas detectoras de CO se deben colocar en todos los pisos del hogar y afuera de las áreas para dormir.

Peligro de incendio

La CPSC estima que desde el 2015 hasta el 2017 hubo un promedio anual de unos 361,800 incendios residenciales, que resultaron en unas 2,290 muertes y unas 10,410 lesiones.

Peligro del CO

Al monóxido de carbono se conoce como el asesino silencioso porque no se puede ver ni oler. La intoxicación por CO puede ser causada por emisiones de plantas eléctricas (generadores portátiles), sistemas de calefacción del hogar y otros aparatos que producen CO. La CPSC estima que en el 2016 hubo 179 muertes involuntarias por envenenamiento con CO no relacionado con incendios, asociadas a productos del consumidor, bajo su jurisdicción; el 2016 es el año más reciente para el que hay datos de fallecimientos. Las plantas eléctricas se asociaron con la mayoría de las muertes, seguidos por los sistemas de calefacción.

¿Cómo proteger a su familia?

Revise las alarmas existentes mensualmente y cámbieles las baterías cada año, o instale alarmas con baterías de 10 años de duración.

Elabore un plan de escape en caso de incendio para su familia y practíquelo.

Revise la existencia de otros peligros ocultos en su hogar usando la lista de verificación de seguridad de COVID-19 de la CPSC.

