Horion fera ses débuts au salon Integrated Systems Europe 2026 et présentera ses solutions de collaboration intelligente

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Horion, une société technologique de premier plan spécialisée dans les écrans interactifs intelligents, a fait sa première apparition au salon Integrated Systems Europe (ISE) 2026, qui s'est tenu à Barcelone, en Espagne, du 3 au 6 février 2026. Au stand 2A100, Horion a dévoilé ses dernières solutions de collaboration intelligente et d'affichage interactif, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion internationale de l'entreprise.

Integrated Systems Europe est l'un des principaux salons mondiaux consacrés à l'audiovisuel professionnel et aux systèmes intégrés. Il attire des professionnels de l'industrie, des intégrateurs de systèmes et des utilisateurs d'entreprise de l'ensemble du secteur technologique mondial. Les débuts d'Horion à l'ISE soulignent son engagement à élargir son empreinte mondiale et à s'engager auprès des principales parties prenantes de l'industrie.

Au cours de l'exposition, Horion a présenté une gamme complète d'outils de collaboration intelligents conçus pour améliorer les espaces de réunion et de communication modernes. Ces solutions privilégient l'interaction intuitive avec l'utilisateur et la fiabilité des performances, tout en proposant des applications polyvalentes dans divers scénarios de collaboration, pour un travail d'équipe plus efficace et plus engageant.

Les solutions interactives et de collaboration intelligente d'Horion sont idéales pour les salles de réunion des entreprises, les établissements d'enseignement et les espaces de travail hybrides. En intégrant de manière transparente une technologie d'affichage interactive avancée à une conception centrée sur l'utilisateur, ces solutions visent à améliorer l'efficacité de la communication et à favoriser une collaboration efficace en temps réel.

« La participation à Integrated Systems Europe 2026 a représenté une étape importante pour Horion, puisqu'il s'agit de notre première exposition internationale », a déclaré le responsable mondial des ventes et du marketing d'Horion. « Nous sommes ravis d'entrer en contact avec des partenaires mondiaux et des leaders de l'industrie afin de leur montrer à quel point nos technologies innovantes d'affichage interactif peuvent transformer la collaboration intelligente ».

Grâce à sa présence à l'ISE 2026, Horion a renforcé sa présence internationale tout en nouant de nouveaux partenariats avec des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de solutions mondiaux.

Horion est un innovateur technologique qui se consacre au développement et à la fabrication d'écrans interactifs intelligents et de solutions de collaboration. L'entreprise fournit des produits matériels et logiciels intégrés qui améliorent la communication, le travail d'équipe et l'interaction numérique dans les environnements professionnels du monde entier.

