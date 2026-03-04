Horion präsentiert auf der ISE 2026 das interaktive Flachbildschirm-Display M6APro V2 mit Quad-Kamera und KI-Funktionen

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Horion, ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf interaktive Flachbildschirme spezialisiert hat, präsentierte seine neueste Innovation, das interaktive Flachbildschirm-Display M6APro V2 (IFPD), auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026, die am 3. Februar 2026 in Barcelona, Spanien, stattfand. Das M6APro V2 ist mit einem hochmodernen Vierfach-Kamerasystem ausgestattet, das neben einer 48-Megapixel-Hauptkamera drei weitere 8-Megapixel-Kameras umfasst und fortschrittliche Mehrwinkelaufnahmen und intelligente Videokonferenzfunktionen ermöglicht.

ISE Exhibition Booth Photo

Das M6APro V2 ist in Größen von 65 bis 98 Zoll erhältlich, unterstützt mehrere Kameramodi und verfügt über KI-gestützte Funktionen wie automatisches Sprecher-Tracking, intelligente Geräuschunterdrückung und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Das große Display ermöglicht es Teams, Inhalte, Anmerkungen und gemeinsam genutzte Materialien gleichzeitig anzuzeigen – ideal für verschiedene Meeting-Umgebungen, von kleineren Besprechungsräumen bis hin zu großen Vorstandskonferenzräumen.

„Auf der ISE 2026 haben wir das M6APro V2 vorgestellt: eine vielseitige Lösung für die dynamischen Meetingräume von heute", sagt der Global Head of Sales & Marketing bei Horion. „Durch die Kombination eines hochauflösenden Vierfach-Kamerasystems mit fortschrittlichen KI-Funktionen und großformatigen interaktiven Displays ermöglichen wir es Unternehmen, die Zusammenarbeit und die Interaktion in physischen und hybriden Arbeitsräumen zu verbessern."

Das M6APro V2 lässt sich nahtlos in die wichtigsten Kollaborationsplattformen und in bestehende Konferenzrauminfrastrukturen integrieren, so dass Unternehmen die KI-gestützte Kommunikation ohne wesentliche Änderungen an ihren Setups übernehmen können.

Informationen zu Horion

Horion ist ein innovativer Technologieanbieter, der sich auf die Entwicklung und Herstellung interaktiver Smart-Displays und Lösungen für die Zusammenarbeit spezialisiert hat. Das Unternehmen liefert integrierte Hardware- und Softwareprodukte, die die Kommunikation, Teamarbeit und digitale Interaktion in professionellen Umgebungen weltweit verbessern.

Weitere Informationen über Horion finden Sie auf: global.horion.com

Folgen Sie uns auf:

LinkedIn

Facebook

YouTube

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2902862/ISE_exhibition_booth_photo_2.jpg