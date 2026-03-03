Horion presentará la pantalla plana interactiva M6APro V2 con cuatro cámaras y funciones de inteligencia artificial en ISE 2026

BARCELONA, Spain, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Horion, empresa líder en tecnología especializada en pantallas planas interactivas, presentó su última innovación, la pantalla plana interactiva M6APro V2 (IFPD), en Integrated Systems Europe (ISE) 2026, celebrada en Barcelona, España, el 3 de febrero de 2026. Con un sistema de cuatro cámaras de vanguardia, que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles junto con tres cámaras adicionales de 8 megapíxeles, la M6APro V2 permite captura multiángulo avanzada y capacidades de videoconferencia inteligente.

Disponible en tamaños de 65 a 98 pulgadas, el M6APro V2 admite múltiples modos de cámara e integra funciones basadas en IA, como seguimiento automático del hablante, supresión inteligente de ruido y herramientas de colaboración en tiempo real. Su amplia pantalla permite a los equipos ver simultáneamente contenido, anotaciones y materiales compartidos, lo que lo hace ideal para diversos entornos de reunión, desde salas de reuniones pequeñas hasta salas de juntas ejecutivas.

"En ISE 2026, nos enorgulleció presentar el M6APro V2, una solución versátil diseñada para los dinámicos espacios de reunión actuales", afirmó el director global de Ventas y Marketing de Horion. "Al combinar un sistema de cuatro cámaras de alta resolución con funcionalidades avanzadas de IA y pantallas interactivas de gran formato, permitimos a las empresas mejorar la colaboración y la interacción en espacios de trabajo físicos e híbridos".

El M6APro V2 se integra a la perfección con las principales plataformas de colaboración y las infraestructuras de salas de conferencias existentes, lo que permite a las organizaciones adoptar la comunicación optimizada con IA sin realizar cambios significativos en sus configuraciones.

Acerca de Horion

Horion es una empresa innovadora en tecnología dedicada al desarrollo y la fabricación de pantallas interactivas inteligentes y soluciones de colaboración. La empresa ofrece productos integrados de hardware y software que optimizan la comunicación, el trabajo en equipo y la interacción digital en entornos profesionales de todo el mundo.

Si desea conocer más acerca de Horion visite: global.horion.com

