Horion présentera l'écran plat interactif M6APro V2 avec quadruple caméra et fonctions d'intelligence artificielle à l'ISE 2026

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Horion, une société technologique de premier plan spécialisée dans les écrans plats interactifs, a présenté sa dernière innovation, l'écran plat interactif (IFPD) M6APro V2, lors du salon Integrated Systems Europe (ISE) 2026, qui s'est tenu à Barcelone, en Espagne, le 3 février 2026. Doté d'un système quadri-caméra de pointe, comprenant une caméra principale de 48 mégapixels et trois caméras supplémentaires de 8 mégapixels, le M6APro V2 permet des captures multi-angles avancées et des capacités de vidéoconférence intelligentes.

ISE Exhibition Booth Photo

Disponible dans des tailles allant de 65 à 98 pouces, le M6APro V2 prend en charge plusieurs modes de caméra et intègre des fonctions alimentées par l'IA telles que le suivi automatisé du locuteur, la suppression intelligente du bruit et des outils de collaboration en temps réel. Son large écran permet aux équipes de visualiser simultanément le contenu, les annotations et les documents partagés, ce qui en fait l'outil idéal pour divers environnements de réunion, des salles de réunion intimes aux salles de conseil d'administration.

« Lors de l'ISE 2026, nous avons été ravis de présenter le M6APro V2, une solution polyvalente conçue pour les espaces de réunion dynamiques d'aujourd'hui », a déclaré le responsable mondial des ventes et du marketing d'Horion. « En combinant un système quadri-caméra haute résolution avec des fonctionnalités d'IA avancées et des écrans interactifs grand format, nous permettons aux entreprises d'améliorer la collaboration et l'engagement dans les espaces de travail physiques et hybrides. »

Le M6APro V2 s'intègre de manière fluide aux principales plateformes de collaboration et aux infrastructures de salles de conférence actuelles, ce qui permet aux organisations d'adopter une communication améliorée par l'IA sans apporter de changements significatifs à leurs installations.

À propos d'Horion

Horion est une technologie innovatrice dédiée à développer et fabriquer des écrans interactifs intelligents et des solutions de collaboration. La société fournit des produits matériels et logiciels intégrés qui améliorent la communication, le travail d'équipe et l'interaction numérique dans les environnements professionnels du monde entier.

Pour plus d'informations sur le site Horion, visitez le site : global.horion.com

