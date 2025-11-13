Horizon Capital gana el premio a la innovación en transacciones de 2025 por Datagroup-Vilia-Lifecell

- Horizon Capital gana el premio a la innovación en transacciones de 2025 de la Asociación Global de Capital Privado por la transacción Datagroup-Vilia-Lifecell

KIEV, Ucrania, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, firma líder de capital privado con sede en Ucrania, se enorgullece de haber recibido el Premio a la Innovación en Transacciones 2025 de la Asociación Global de Capital Privado (GPCA). Este premio reconoce el liderazgo e innovación de Horizon Capital en la estructuración y ejecución de la adquisición de Datagroup-Vilia-Lifecell (DVL Telecom), una de las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones en Ucrania en las últimas décadas, por parte de un consorcio liderado por NJJ Holding, del empresario global de telecomunicaciones y tecnología Xavier Niel. La GPCA es una asociación internacional líder que representa a más de 300 fondos de capital privado e inversores institucionales de más de 60 países.

GPCA 2025 Deal Innovation Award

La organización elogió la visión y la profesionalidad de Horizon Capital en la transformación de Datagroup, impulsando un crecimiento de ingresos de 3,8 veces y un crecimiento del EBITDA de 4,8 veces en cinco años, a la vez que generaba valor inclusivo y sostenible. El premio reconoce además el enfoque innovador de Horizon Capital en materia de alianzas y estructuración de capital. Para acelerar la entrada de NJJ al mercado ucraniano, su fondo Horizon Capital Growth Fund II, L.P. se asoció con NJJ, invirtiendo un 10 % junto con NJJ en DVL Telecom y obteniendo 435 millones de dólares en financiación de deuda de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para concluir esta transacción. Esta transacción representa una inversión de 1.500 millones de dólares para Ucrania, en precio de adquisición y gastos de capital garantizados, a pesar del conflicto armado en curso, lo que subraya la confianza de los inversores internacionales en la resiliencia y la seguridad futura de Ucrania.

"Nos sentimos profundamente honrados de recibir este reconocimiento de GPCA, que refleja el compromiso de Horizon Capital de movilizar capital significativo para empresas ucranianas, ampliar el tamaño y la escala de las oportunidades de inversión en el país y acelerar la entrada de inversores globales de primer nivel a Ucrania ahora, sin esperar a que termine la guerra", declaró Lenna Koszarny, socia fundadora y consejera delegada de Horizon Capital. "Compartimos este premio con nuestro socio Xavier Niel y el equipo de NJJ, con Mykhailo Shelemba y el equipo de Datagroup-Volia-Lifecell, y con la increíble comunidad empresarial ucraniana que ha demostrado una resiliencia, una fortaleza y una determinación extraordinarias para superar circunstancias difíciles", añadió.

El distinguido jurado de GPCA señaló que la transacción Datagroup-Volia-lifecell demostró "confianza no solo en la resiliencia de Ucrania, sino también en la capacidad de Horizon Capital para ejecutar acuerdos históricos bajo un riesgo geopolítico significativo".

"El éxito del acuerdo Datagroup–Volia–lifecell demuestra cómo la inversión selectiva y de valor añadido puede generar un impacto extraordinario incluso en tiempos difíciles. Esto se alinea con nuestra estrategia principal para nuestro futuro Fondo Catalyst, que se centra en asociarse con inversores estratégicos y financieros globales para acelerar su entrada en el mercado ucraniano y proporcionar capital esencial para la reconstrucción del país, en particular en sectores vitales como la energía, la infraestructura digital y los materiales y servicios de construcción", añadió Dmytro Boroday, socio de Horizon Capital.

Horizon Capital se dedica a asociarse con fundadores y empresas visionarias que transforman Ucrania, impulsando el crecimiento, la innovación y el valor a largo plazo para estas empresas y el país.

Acerca de la Asociación Global de Capital Privado (GPCA): La Asociación Global de Capital Privado (GPCA) es una organización internacional que representa a inversores de capital privado que gestionan más de 2 billones de dólares en activos en Asia, Latinoamérica, África, Europa Central y Oriental y Oriente Medio. La GPCA conecta a inversores y otras partes interesadas, promueve las mejores prácticas del sector y destaca el papel fundamental del capital privado en el impulso del crecimiento económico y la innovación a nivel mundial.

