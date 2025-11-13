Horizon Capital remporte le prix 2025 Deal Innovation Award décerné par la Global Private Capital Association pour l'opération Datagroup-Volia-Lifecell

KYIV, Ukraine, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, une société de capital-investissement de premier plan basée en Ukraine, est fière de recevoir le prix 2025 Deal Innovation Award décerné par la Global Private Capital Association (GPCA). Ce prix récompense le leadership et l'innovation d'Horizon Capital dans la structuration et l'exécution de l'acquisition de Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom) - l'une des plus importantes opérations de fusion-acquisition en Ukraine depuis des décennies - par un consortium dirigé par NJJ Holding de Xavier Niel, entrepreneur mondial dans le domaine des télécommunications et de la technologie. GPCA est une association internationale de premier plan qui représente plus de 300 fonds de capital privé et investisseurs institutionnels de plus de 60 pays.

L'organisation a salué la vision et le professionnalisme d'Horizon Capital dans la transformation de Datagroup, qui a permis de multiplier par 3,8 le chiffre d'affaires et par 4,8 l'excédent brut d'exploitation sur cinq ans, tout en assurant une création de valeur inclusive et durable. Ce prix récompense également l'approche innovante d'Horizon Capital en matière de partenariat et de structuration du capital. Pour accélérer l'entrée de NJJ sur le marché ukrainien, son fonds Horizon Capital Growth Fund II, L.P. s'est associé à NJJ, investissant 10 % aux côtés de NJJ dans DVL Telecom, et levant 435 millions de dollars de financement par emprunt auprès de la Société financière internationale (SFI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) afin de conclure cette transaction. Cette transaction représente un investissement de 1,5 milliard de dollars pour l'Ukraine, en prix d'acquisition et en investissements garantis, malgré la guerre en cours, ce qui souligne la confiance des investisseurs internationaux dans la résilience et la sécurité de l'avenir de l'Ukraine.

« Nous sommes très honorés de recevoir cette reconnaissance de la GPCA, qui reflète l'engagement d'Horizon Capital à mobiliser des capitaux importants pour les entreprises ukrainiennes, à élargir la taille et l'échelle des opportunités bancables dans le pays et à accélérer l'entrée des investisseurs mondiaux de premier plan en Ukraine maintenant, sans attendre la fin de la guerre , » a déclaré Lenna Koszarny, associée fondatrice et PDG d'Horizon Capital. « Ce prix est partagé avec notre partenaire Xavier Niel et l'équipe NJJ, avec Mykhailo Shelemba et l'équipe Datagroup-Volia-Lifecell, et avec l'incroyable communauté d'affaires ukrainienne qui a fait preuve d'une résilience, d'une force et d'une détermination extraordinaires en surmontant des circonstances difficiles », a-t-elle ajouté sur .

Le jury distingué du GPCA a noté que la transaction Datagroup-Volia-lifecell a démontré « la confiance non seulement dans la résilience de l'Ukraine, mais aussi dans la capacité d'Horizon Capital à réaliser des transactions de premier plan en dépit d'un risque géopolitique important ».

« Le succès de l'opération Datagroup-Volia-lifecell démontre que des investissements ciblés et à valeur ajoutée peuvent avoir un impact considérable, même en période difficile. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de base de notre futur fonds Catalyst, qui vise à établir des partenariats avec des investisseurs stratégiques et financiers mondiaux afin d'accélérer leur entrée sur le marché ukrainien et de fournir des capitaux essentiels à la reconstruction du pays, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'énergie, l'infrastructure numérique et les matériaux et services de construction » a ajouté Dmytro Boroday, partenaire d'Horizon Capital.

Horizon Capital se consacre à l'établissement de partenariats avec des fondateurs visionnaires et des entreprises qui transforment l'Ukraine, en stimulant la croissance, l'innovation et la valeur à long terme pour ces entreprises et le pays.

À propos de la Global Private Capital Association (GPCA) : La Global Private Capital Association (GPCA) est une organisation internationale représentant des investisseurs en capital privé qui gèrent plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe centrale et orientale et au Moyen-Orient. Le GPCA met en relation les investisseurs et les parties prenantes, promeut les meilleures pratiques du secteur et souligne le rôle vital des capitaux privés dans la croissance économique et l'innovation dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822448/Horizon_Capital_GPCA_Award.jpg