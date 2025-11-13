Horizon Capital gewinnt den 2025 Deal Innovation Award der Global Private Capital Association für die Datagroup-Volia-Lifecell-Transaktion

KYIV, Ukraine, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in der Ukraine, ist stolz darauf, von der Global Private Capital Association (GPCA) mit dem Deal Innovation Award 2025 ausgezeichnet zu werden. Die Auszeichnung würdigt die Führungsrolle und Innovation von Horizon Capital bei der Strukturierung und Durchführung der Übernahme von Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom) - eine der größten M&A-Transaktionen in der Ukraine seit Jahrzehnten - durch ein Konsortium unter Führung der NJJ Holding des globalen Telekommunikations- und Technologieunternehmers Xavier Niel. Die GPCA ist ein führender internationaler Verband, der über 300 private Kapitalfonds und institutionelle Anleger aus über 60 Ländern vertritt.

GPCA 2025 Deal Innovation Award

Die Organisation lobte die Vision und Professionalität von Horizon Capital bei der Transformation von Datagroup, die zu einem 3,8-fachen Umsatzwachstum und einem 4,8-fachen EBITDA-Wachstum über fünf Jahre geführt und gleichzeitig eine umfassende, nachhaltige Wertschöpfung ermöglicht hat. Die Auszeichnung würdigt außerdem den innovativen Ansatz von Horizon Capital bei der Partnerschafts- und Kapitalstrukturierung. Um den Markteintritt von NJJ in der Ukraine zu beschleunigen, ging sein Fonds Horizon Capital Growth Fund II, L.P. eine Partnerschaft mit NJJ ein, indem er gemeinsam mit NJJ 10 % in DVL Telecom investierte und 435 Millionen US-Dollar an Fremdkapital von der International Finance Corporation (IFC) und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) aufnahm, um diese Transaktion abzuschließen. Diese Transaktion stellt für die Ukraine eine Investition in Höhe von 1,5 Mrd. USD dar, die sich aus dem Kaufpreis und den garantierten Investitionskosten zusammensetzt, und dies trotz des anhaltenden Krieges. Dies unterstreicht das Vertrauen der internationalen Investoren in die Widerstandsfähigkeit und die sichere Zukunft der Ukraine.

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, diese Anerkennung von GPCA zu erhalten, die das Engagement von Horizon Capital widerspiegelt, bedeutendes Kapital für ukrainische Unternehmen zu mobilisieren, die Größe und den Umfang bankfähiger Möglichkeiten im Land zu erweitern und den Eintritt erstklassiger globaler Investoren in die Ukraine jetzt zu beschleunigen und nicht auf das Ende des Krieges zu warten , " sagte Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und CEO von Horizon Capital. „Diese Auszeichnung teilen wir mit unserem Partner Xavier Niel und dem NJJ-Team, mit Mykhailo Shelemba und dem Datagroup-Volia-Lifecell-Team sowie mit der unglaublichen ukrainischen Geschäftswelt, die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit, Stärke und Entschlossenheit bei der Überwindung schwieriger Umstände beweist", fügte sie hinzu .

Die hochkarätige Jury des GPCA stellte fest, dass die Datagroup-Volia-Lifecell-Transaktion „nicht nur das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Ukraine, sondern auch in die Fähigkeit von Horizon Capital, wegweisende Transaktionen unter erheblichen geopolitischen Risiken durchzuführen, unter Beweis stellt".

„Der Erfolg des Datagroup-Volia-Lifecell-Geschäfts zeigt, wie gezielte, wertsteigernde Investitionen auch in schwierigen Zeiten eine überdurchschnittliche Wirkung erzielen können. Dies steht im Einklang mit unserer Kernstrategie für unseren künftigen Catalyst Fund, der sich auf die Zusammenarbeit mit globalen strategischen und Finanzinvestoren konzentriert, um deren Eintritt in den ukrainischen Markt zu beschleunigen und wichtiges Kapital für den Wiederaufbau des Landes bereitzustellen, insbesondere in wichtigen Sektoren wie Energie, digitale Infrastruktur sowie Baumaterialien und -dienstleistungen" fügte Dmytro Boroday, Partner bei Horizon Capital hinzu.

Horizon Capital hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit visionären Gründern und Unternehmen zusammenzuarbeiten, die die Ukraine umgestalten, um Wachstum, Innovation und langfristigen Wert für diese Unternehmen und das Land zu schaffen.

Über die Global Private Capital Association (GPCA): Die Global Private Capital Association (GPCA) ist eine internationale Mitgliederorganisation, die private Kapitalanleger vertritt, die in Asien, Lateinamerika, Afrika, Mittel- und Osteuropa sowie im Nahen Osten ein Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar verwalten. Die GPCA bringt Investoren und Stakeholder zusammen, fördert bewährte Praktiken der Branche und unterstreicht die wichtige Rolle des Privatkapitals bei der Förderung von Wirtschaftswachstum und Innovation weltweit.

