Hortonworks congratula i vincitori dei premi European Data Heroes del 2018

I premi sono un riconoscimento per i clienti di Hortonworks che hanno trasformato in modo significativo le loro aziende sfruttando le piattaforme collegate di dati, sottolineando il reale valore commerciale derivato dai dati. Ciascun vincitore esemplifica risultati eccezionali ed esiti significativi ottenuti grazie alla Hortonworks Data Platform (HDP) e a Hortonworks DataFlow (HDF). I vincitori sono stati premiati ieri in occasione della serata di gala di Hortonworks precedente al DataWorks Summit Berlino.

"La gamma di progetti in gara per i nostri premi Data Heroes del 2018 ha messo in mostra alcuni degli esempi più entusiasmanti e potenti del reale potere dei dati", ha affermato Rob Bearden, AD di Hortonworks. "Sono orgoglioso di notare che i vincitori di quest'anno provengono da tutto lo spettro aziendale e rappresentano davvero alcuni degli approcci più innovativi alla costruzione e allo sfruttamento di piattaforme di dati moderne. A nome dell'intero team di Hortonworks desidero esprimere le mie congratulazioni più sentite ai vincitori di quest'anno".

Un riepilogo dei premi e l'elenco completo delle aziende nominate è stato pubblicato la scorsa settimana sul blog di Hortonworks. Dalla rosa dei nominati la giuria degli esperti del settore ha selezionato i seguenti vincitori per il 2018 in tutta Europa:

Premio Visionario dei dati - Team di Telefonica O2

L'hub dei dati finanziari di Telefonica O2 è stato attivato ad agosto del 2017 e ha reso possibile per O2 soddisfare gli obblighi di conformità oltre ad avere un'architettura di big data ibrida costruita per il futuro.

Architetto dei dati – Team di Munich RE

Il data lake (lago di dati) di Munich RE è basato su HDP, la chiave della sua strategia di digitalizzazione. Collega gli utenti mondiali e raccoglie i dati in un singolo luogo, dove sono facili da consumare.

Scienziato dei dati - Team di Quanam (Genlives)

Quanam (Genlives) utilizza HDP per sviluppare uno strumento che assiste nella classificazione clinica delle varianti genomiche. Questo facilita la determinazione della significatività clinica tramite approcci di machine learning e strumenti di elaborazione del linguaggio naturale.

Campione della comunità HCC - Team di CGI

Il team CGI è costituito da 21 membri molto attivi che hanno contribuito significativamente alla Community Connection di Hortonworks, condividendo la loro esperienza e le migliori prassi come organizzazione e partecipando a molti incontri diretti dai clienti per aiutare i clienti di Hortonworks ad avere successo.

Riconoscimento cognitivo di IBM – Team di Standard Bank of South Africa

Questo premio è assegnato a un individuo o a una organizzazione che si siano dimostrati strumentali nello stabilire un modello di machine learning avanzato in un ambiente tradizionale.

Standard Bank of South Africa ha messo in atto una piattaforma di scienza dei dati HDP e ha costruito casi d'uso della scienza dei dati per il rilevamento di anomalie e frodi nei dati bancari da dispositivi mobili.

Hortonworks ringrazia la giuria di esperti del settore che ha selezionato i vincitori, fra cui Bernard Marr, l'autore di bestseller ed esperto di Big Data e Philip Carnelley, IDC.

Per nominare un Data Hero per i prossimi DataWorks Summit, visitare https://hortonworks.com/data-hero/.

