Hortonworks félicite les lauréats 2018 des prix European Data Heroes

Ces prix récompensent les clients de Hortonworks ayant grandement transformé leur entreprise en tirant parti des plateformes de données connectées, faisant ressortir l'indéniable valeur commerciale issue des données. Chacun des lauréats met en lumière des réalisations exceptionnelles et des résultats remarquables grâce à Hortonworks Data Platform (HDP) et Hortonworks DataFlow (HDF). Les lauréats ont été fêtés hier, lors d'un gala Hortonworks précédant le DataWorks Summit Berlin.

« L'éventail de propositions pour nos prix Data Heroes 2018 illustrait certains des exemples les plus fascinants et forts de l'authentique puissance des données », a déclaré Rob Bearden, le PDG de Hortonworks. « Je suis fier de constater que les lauréats de cette année proviennent de tous les secteurs d'activité et représentent vraiment certaines des approches les plus innovantes pour mettre en place et exploiter des plateformes de données modernes. Au nom de l'ensemble de l'équipe Hortonworks, je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats de cette année. »

Un condensé des prix et la liste complète des nominés ont été publiés la semaine dernière sur le blog de Hortonworks. Parmi un groupe de candidats, un jury d'experts du secteur a déterminé les vainqueurs 2018 pour l'Europe :

Prix Data Visionary - Équipe issue de Telefónica O2

Le Centre de données financières de Telefónica O2 est entré en service en août 2017 et a veillé à ce que O2 satisfasse ses obligations de conformité, mais aussi à ce qu'une architecture big data hybride soit mise en place pour l'avenir.

Data Architect - Équipe issue de Munich RE

Le lac de données de Munich RE repose sur HDP, essentiel à sa stratégie de numérisation. Il connecte les utilisateurs mondiaux et centralise les données où l'on peut facilement se servir.

Data Scientist - Équipe issue de Quanam (Genlives)

Quanam (Genlives) utilise HDP pour élaborer un outil appuyant la classification clinique des variants génomiques. Il aide à définir l'importance clinique à travers des méthodes d'apprentissage machine et des outils de traitement du langage naturel.

HCC Community Champion - Équipe issue de CGI

L'équipe de CGI compte 21 membres très actifs ayant remarquablement contribué à Hortonworks Community Connection, partageant leur expertise et leurs meilleures pratiques en tant qu'entreprise et participant à de nombreuses rencontres à l'initiative des clients pour aider les clients de Hortonworks à prospérer.

IBM Cognitive Honors - Équipe issue de Standard Bank of South Africa

Ce prix est décerné à une personne ou à une organisation, ayant joué un rôle déterminant dans la mise en place d'un modèle avancé d'apprentissage machine dans un milieu traditionnel.

Standard Bank of South Africa a déployé une plateforme de données scientifiques avec HDP et établi l'emploi des données scientifiques pour détecter les anomalies et les fraudes dans les données bancaires mobiles.

Hortonworks remercie le jury composé d'experts du secteur ayant désigné les lauréats, dont Bernard Marr, auteur à succès et expert en big data et Philip Carnelley (IDC).

