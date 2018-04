Hortonworks feliciteert winnaars 2018 European Data Heroes Award

De onderscheidingen worden gegeven als een vorm van waardering aan de klanten van Hortonworks die hun onderneming aanzienlijk getransformeerd hebben door gebruik te maken van aangesloten dataplatforms, en het benadrukken van de echte zakelijke waarde die uit gegevens wordt afgeleid. Elke winnaar realiseerde buitengewone prestaties en betekenisvolle resultaten met Hortonworks Data Platform (HDP) en Hortonworks DataFlow (HDF). De winnaars werden gisteren erkend tijdens een Hortonworks-gala voorafgaande aan de DataWorks Summit Berlin.

"De verscheidenheid aan inzendingen voor onze 2018 Data Heroes Awards toonden enkele van de meest opwindende en machtige voorbeelden van de ware kracht van data," aldus Rob Bearden, CEO, Hortonworks. "Ik ben er trots op dat de winnaars dit jaar afkomstig zijn uit het gehele bedrijfsspectrum en dat zij echt een vertegenwoordiging zijn van de meest innovatieve aanpak voor het bouwen en gebruiken van moderne dataplatforms. Namens het hele Hortonworks-team, wil ik de winnaars van dit jaar van harte feliciteren."

Een samenvatting van de onderscheidingen en de volledige lijst met genomineerden werd afgelopen week op de Hortonworks-blog gepubliceerd. Een panel vakdeskundigen selecteerden de volgende genomineerden als 2018 winnaars in Europa:

Data Visionary Award – Team Telefonica O2

Telefonica O2's Financiële Data Hub ging in augustus 2017 live en heeft ervoor gezorgd dat O2 voldoet aan zijn nalevingsverplichtingen en dat het een hybride big data-architectuur heeft gebouwd voor de toekomst.

Data Architect – Team Munich RE

Munich RE's data lake is gebaseerd op HDP, wat belangrijk is voor zijn digitaliseringsstrategie. Het verbindt wereldwijde gebruikers en brengt data op één plek samen waar het gemakkelijk geconsumeerd kan worden.

Data Scientist - Team Quanam (Genlives)

Quanam (Genlives) gebruikt HDP om een hulpmiddel te ontwikkelen dat helpt bij de klinische classificatie van genomische varianten. Dit helpt bij het bepalen van de klinische betekenis met behulp van een aanpak van machinaal leren en hulpmiddelen voor natuurlijke taalverwerking.

HCC Community Champion - Team CGI

Het CGI-team bestaat uit 21 zeer actieve leden die aanzienlijke bijgedragen geleverd hebben aan Hortonworks Community Connection, die als organisatie hun expertise en beste praktijken hebben gedeeld, en hebben deelgenomen aan een groot aantal bijeenkomsten onder leiding van de klant zodat de Hortonworks-klant geholpen kon worden om succesvol te zijn.

IBM Cognitive Honors – Team Standard Bank of South Africa

Deze onderscheiding is voor een persoon of organisatie die instrumentaal gebleken is bij het opzetten van een geavanceerd machineleermodel in een traditionele omgeving.

Standard Bank of South Africa implementeerde een gegevenswetenschappelijk platform met behulp van HDP en bouwde gegevenswetenschappelijke gebruikssituaties voor abnormaliteiten- en fraudedetectie in mobiele bankgegevens.

Hortonworks bedankt de jury bestaande uit vakdeskundigen voor het selecteren van de winnaars, met inbegrip van Bernard Marr, bestsellerauteur en Big Data-deskundige en Philip Carnelley, IDC.

Ga naar https://hortonworks.com/data-hero/ voor het nomineren van een Data Hero voor de toekomstige DataWorks Summits.

Over Hortonworks

Hortonworks is een vooraanstaande leverancier van ondernemersgerichte platforms, diensten en oplossingen voor mondiaal databeheer, en voorziet ruim de helft van de Fortune 100-bedrijven van bruikbare intelligentie, afkomstig uit de meest uiteenlopende datasoorten. Hortonworks zet zich in voor het aandrijven van innovatie in open source-gemeenschappen en het bedrijf biedt zijn zakelijke klanten een unieke waarde. In samenwerking met zijn partners, biedt Hortonworks technologie, expertise en ondersteuning, zodat zakelijke klanten over een moderne data-architectuur kunnen beschikken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com.

Hortonworks en HDP zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Hortonworks, Inc. en zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Ga voor meer informatie naar www.hortonworks.com. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Contactpersoon Hortonworks

John Roehm

(408) 809-0773

comms@hortonworks.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542818/HORTONWORKS_Logo.jpg

SOURCE Hortonworks, Inc.

Related Links

https://hortonworks.com