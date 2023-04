HOT 97 SUMMER JAM REGRESA A NUEVA YORK TRAS DOS DÉCADAS CON UN PROGRAMA TAQUILLERO

CARDI B, GLORILLA, ICE SPICE, COI LERAY, THE LOX Y MUCHOS MÁS SE PRESENTARÁN EN EL HOT 97 SUMMER JAM Y CELEBRARÁN LOS 50 AÑOS DEL HIP-HOP

NUEVA YORK, 4 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- HOT 97, la marca global de hip-hop de tendencia cultural con sede en Nueva York, da a conocer el programa y los detalles del HOT 97 Summer Jam 2023. Tras más de 20 años, el icónico festival de música hip-hop regresa a Nueva York en UBS Arena en Belmont Park, Nueva York, con un programa lleno de estrellas encabezado por Cardi B y algunos de los representantes más populares del hip-hop. En el escenario, Cardi B estará acompañada de GloRilla, Ice Spice, Coi Leray, Fivio Foreign, French Montana y Lil TJay, entre otros. The LOX también llegará al escenario para celebrar el 50.° aniversario del hip-hop.

HOT 97 Summer Jam

Las entradas saldrán a la venta oficialmente el 8 de abril a las 10:00 a. m. EST en hot97.com/summerjam y Ticketmaster. Los titulares de la tarjeta American Express® pueden comprar entradas de preventa antes que el público general desde el 4 de abril a las 10:00 a. m. hasta el 6 de abril a las 10:00 p. m. Descargue la aplicación HOT 97 para obtener más oportunidades de ganar entradas, contenido exclusivo, noticias y actualizaciones sobre el hip-hop. El muy esperado HOT 97 Summer Jam 2023 ofrecerá dos escenarios que presentarán a algunos de los artistas más grandes del hip-hop, a la vez que destacará el reciente ascenso de las mujeres a la vanguardia del movimiento hip-hop. Los artistas del Main Stage son Cardi B, GloRilla, Ice Spice, Coi Leray, Fivio Foreign, French Montana, Lil TJay, Lola Brooke y una serie de emocionantes y sorprendentes actuaciones de artistas invitados que harán que la noche sea aún más inolvidable. El programa también contará con una presentación dinámica del legendario grupo The LOX, que celebrará los 50 años épicos y la cultura del hip-hop.

"El HOT 97 Summer Jam es un elemento básico del hip-hop y nos entusiasma ofrecer nuevamente en Nueva York el espectáculo más eléctrico del verano en el marco del 50.o aniversario del hip hop", comenta Bradford Tobin, presidente, director de operaciones y abogado general.

Además del evento principal, el Warner Records Stage en el HOT 97 Summer Jam dará inicio al evento previo de la tarde con el presentador French Montana y contará con algunos de los artistas emergentes más populares, entre los que se incluyen NLE Choppa, Kenzo B, 2Rare, Sha EK, McVert y TQ. Desde el Main Stage hasta el Warner Records Stage, la celebración musical repleta de estrellas será sin duda uno de los mejores Summer Jams hasta ahora.

"El show busca llevar al escenario a las estrellas más grandes del hip-hop y nos sentimos honrados de contar con la mismísima Cardi B, de Nueva York, como nuestra protagonista este año. Estoy muy orgullosa de la fuerte presencia femenina en nuestra línea, que representa el dominio de las mujeres sobre las ondas de radio este año". TT Torrez, personalidad multimedia y vicepresidenta de Relaciones con Artistas y Sellos.

Los oyentes pueden conocer más detalles sobre el programa de este año y el 50.o aniversario del hip hop en la aplicación HOT 97, que les permite disfrutar de la estación de hip-hop más popular y de todo su increíble contenido desde cualquier lugar del mundo. La aplicación mantiene a los fanáticos actualizados sobre la cultura con noticias de última hora, artículos exclusivos, contenido en video, presentaciones de Ebro, Laura Stylez&Rosenberg, Nessa Funk Flex, TT Torrez, y otras personalidades de HOT 97, así como el acceso a una biblioteca de podcasts que incluyen Summer Jam Through the Years, Ebro in the Morning y Tap in with TT.

"Este año reimaginamos el Summer Jam para asegurarnos de que se mantenga fresco y, a la vez, siga ofreciendo el talento y la emoción que nuestros fanáticos esperan", agregó Rahsan-Rahsan Lindsay, director ejecutivo. La expectación por el espectáculo queda demostrada gracias a una serie de socios que ya han firmado para patrocinar el HOT 97 Summer Jam 2023, entre los que se incluyen Smirnoff, Black Girl Sunscreen y Warner Records como patrocinador del evento previo, entre otros.

ACERCA DE HOT 97 : (WQHT 97.1FM) HOT 97 es la primera estación de radio de hip-hop del mundo y ha ocupado la posición dominante en Nueva York durante más de 20 años. HOT 97 es más conocida por sus talentos de celebridades al aire, como Ebro in the Morning con Laura Stylez & Rosenberg, Nessa y Funk Flex, además de ser una fuente principal de música y cultura del hip-hop. El sitio web rediseñado de HOT 97 y la nueva aplicación de HOT 97 son destinos preferidos para series web originales, contenido de celebridades, conciertos y videos musicales. Para obtener más información, visite www.HOT97.com y síganos en facebook.com/HOT97official, twitter.com/HOT97, instagram.com/HOT97 y youtube.com/HOT97.

Summer Jam será producido por Carl Freed y Trevanna Entertainment.

