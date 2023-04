HOT 97 SUMMER JAM 時隔二十年以豪華絕倫的陣容回歸紐約

CARDI B、GLORILLA、ICE SPICE、COI LERAY 和 THE LOX 及更多嘉賓將於 HOT 97 SUMMER JAM 精彩演出,慶祝 Hip Hop 音樂誕生 50 周年

美國紐約2023年4月4日 /美通社/ -- 總部位於紐約,引領全球文化的 Hip Hop 品牌 HOT 97 公佈 2023 年 HOT 97 Summer Jam 的演出陣容和詳情。這個具標誌性的 Hip Hop 音樂節時隔 20 多年再次回歸紐約,並將在紐約 Belmont Park 的 UBS Arena 舉行,表演陣容星光熠熠,包括重頭表演嘉賓 Cardi B 以及其他知名 Hip Hop 音樂人GloRilla、Ice Spice、Coi Leray、Fivio Foreign、French Montana、Lil TJay 等。The LOX 也將在舞台上為 Hip Hop 音樂誕生 50 周年致敬。

HOT 97 Summer Jam

門票將於美國東部時間 4 月 8 日上午 10:00,在 hot97.com/summerjam 和 Ticketmaster 上開售。American Express® 信用卡會員可在 4 月 4 日上午 10:00 至 4 月 6 日晚上 10:00 優先購買門票。請下載 HOT 97 App 以獲得更多贏取門票的機會,並取得獨家內容以及 Hip Hop 新聞和更新資訊。備受期待的 2023 年 HOT 97 Summer Jam 將設有兩個舞台,邀請多位 Hip Hop 音樂界著名巨星演出,並將焦點放在近年女性在 Hip Hop 運動中的崛起。主舞台的表演者包括 Cardi B、GloRilla、Ice Spice、Coi Leray、Fivio Foreign、French Montana、Lil TJay、Lola Brooke,以及多個令人興奮的神秘表演嘉賓,定能讓當晚更加難忘。表演亦將包括由傳奇組合 The LOX 帶來的動感演出,慶祝 Hip Hop 音樂和文化 50 年的傳奇。

總載、營運總監兼總法律顧問 Bradford Tobin 表示:「HOT 97 的 Summer Jam 是 Hip Hop 界的重要活動,我們很高興能在 Hip Hop 音樂誕生 50 周年之際,將這項夏季最精彩的表演帶回紐約。」

除了主要活動外,HOT 97 Summer Jam 的 Warner Records 舞台將會在主持人 French Montana 的帶領下,開始下午的演出前表演,由 NLE Choppa、Kenzo B、2Rare、Sha EK、McVert 和 TQ 等熱門新晉藝人送上精彩表演。從主舞台到 Warner Records 舞台,這次星光熠熠的音樂盛會保證會是目前最精彩絕倫的 Summer Jams 之一。

「這次表演旨在將 Hip Hop 音樂巨星們匯聚在舞台,我們很榮幸今年能邀請到紐約代表 Cardi B 成為重頭表演嘉賓。我為我們強大的女性演出陣容而感到驕傲,這代表了今年女性佔有主導地位。」多媒體名人兼藝人與唱片公司關係副總裁 TT Torrez 說道。

聽眾可透過 HOT 97 App 獲取有關今年演出陣容和 Hip Hop 音樂誕生 50 周年的更多詳情,該 App 可讓聽眾從全球任何地方欣賞最熱門的 Hip Hop 音樂電台和當中所有的出色內容。該 App 透過突發新聞、獨家文章、視片內容,以及來自 Ebro、Laura Stylez&Rosenberg、Nessa Funk Flex、TT Torrez 和其他 HOT 97 名人的專題及取用《Summer Jam Through the Years》、《Ebro in the Morning》和《Tap in with TT》等 Podcast 資料庫,讓樂迷們緊隨文化潮流。

行政總裁 Rahsan-Rahsan Lindsay 補充道:「今年我們重塑了 Summer Jam,以確保其保持新鮮感,同時繼續為樂迷帶來他們期望感受到的吸引力和激動氛圍。」許多合作夥伴已簽約贊助 2023 年 HOT 97 Summer Jam,包括 Smirnoff、Black Girl Sunscreen 和演出前表演的贊助商 Warner Records 等,這充分體現了大眾對這次表演的期待。

關於 HOT 97 :(WQHT 97.1FM) HOT 97 是全球第一個全 Hip Hop 音樂的電台,在紐約佔主導地位超過 20 年。HOT 97 最著名的是名人主持,例如 Ebro in the Morning 以及 Laura Stylez & Rosenberg、Nessa 和 Funk Flex,同時亦因作為 Hip Hop 音樂和文化的重要來源而聞名。重新設計的 HOT 97 網站和全新的 HOT 97 App 是觀看原創網絡劇、名人內容、音樂會和 MV 的首選來源。如需更多資訊,請造訪 www.HOT97.com,並在 facebook.com/HOT97official、twitter.com/HOT97、instagram.com/HOT97 和 youtube.com/HOT97 上關注我們。

Summer Jam 將由 Carl Freed 和 Trevanna Entertainment 製作。

如需更多關於 Summer Jam 和 HOT 97 的資訊,請聯絡:

[email protected]

或造訪: 網站 | Instagram | Twitter

HOT 97

SOURCE HOT 97