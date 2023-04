HOT 97 SUMMER JAM廿年后携重磅阵容回归纽约

CARDI B、GLORILLA、ICE SPICE、COI LERAY和LOX等将在HOT 97 SUMMER JAM倾情献演,庆祝嘻哈50周年

纽约2023年4月4日 /美通社/ -- 总部位于纽约引领全球文化的嘻哈品牌HOT 97公布了2023年HOT 97 Summer Jam的阵容和细节。20多年后,标志性的嘻哈音乐节重返纽约,将在纽约贝尔蒙特公园瑞银竞技场上演,明星云集,包括主角Cardi B和嘻哈界一些最炙手可热的名字。与Cardi B一起登台表演的还有GloRilla、Ice Spice、Coi Leray、Fivio Foreign、French Montana、Lil TJay等。LOX亦将登台,向嘻哈50周年致敬。

门票将于美国东部标准时间4月8日上午10:00在hot97.com/summerjam和Ticketmaster正式发售。美国运通卡®会员可先于公众在4月4日上午10:00至4月6日晚上10:00购买预售票。下载HOT 97应用程序,即有更多机会赢取门票、了解独家内容以及嘻哈新闻和最新资讯。备受期待的2023年HOT 97 Summer Jam将提供两个舞台,其中邀请了嘻哈界的一些知名人士,同时聚焦于最近女性在嘻哈运动前沿的崛起。主舞台表演者包括Cardi B、GloRilla、Ice Spice、Coi Leray、Fivio Foreign、French Montana、Lil TJay、Lola Brooke,还有多场精彩纷呈、惊喜不断的嘉宾表演,将让这个夜晚更加难忘。该音乐节还将包括由传奇团体LOX带来的活力表演,以庆祝50年嘻哈和文化的伟大时刻。

"HOT 97 Summer Jam是嘻哈音乐的主打活动,我们很高兴能够在嘻哈音乐50周年之际,将这个夏季最具电音的音乐节带回纽约",总裁、首席运营官兼总法律顾问Bradford Tobin表示。

除主活动外,HOT 97 Summer Jam的华纳唱片舞台将在下午的预演中拉开序幕,由French Montana担任主持,将邀请一些最炙手可热的新生代歌手,包括NLE Choppa、Kenzo B、2Rare、Sha EK、McVert和TQ。从主舞台到华纳唱片舞台,星光熠熠的音乐庆典必将成为迄今为止的最佳Summer Jam音乐节。

"该活动旨在将嘻哈界的大牌明星带上舞台,我们很荣幸能够邀请到纽约自己的大明星,Cardi B 作为我们今年的主角。我为我们阵容中强大的女性形象感到非常自豪,这代表了今年女性在电视广播中的主导地位", TT Torrez,多媒体名人兼歌手和唱片公司关系副总裁表示。

听众可以在HOT 97应用程序上获取有关今年阵容和Hip Hop 50周年的更多详情,这令其能够在世界上任何地方畅享最热门的嘻哈电台及其所有精彩内容。该应用程序通过重大新闻、独家文章、视频内容、来自Ebro、Laura Stylez&Rosenberg、Nessa Funk Flex、TT Torrez和其他Hot 97名人的专题报道,以及对播客库的访问,包括Summer Jam Through the Years、Ebro in the Morning和Tap in with TT,让粉丝了解有关该文化的最新资讯。

首席执行官Rahsan-Rahsan Lindsay补充道:"今年,我们重新构想了Summer Jam,以确保它保持新鲜,同时仍能带来我们粉丝所期待的才华和激情。" 诸多已签约赞助2023年HOT 97 Summer Jam的合作伙伴表达了对该活动的期待,其中包括预演赞助商Smirnoff、Black Girl Sunscreen和华纳唱片等。

###

关于 HOT 97 :(WQHT 97.1FM)HOT 97是全球第一个全嘻哈电台,在纽约占据主导地位已有20多年。HOT 97以其知名直播人才而闻名,如Ebro in the Morning with Laura Stylez & Rosenberg、Nessa和Funk Flex,同时也是嘻哈音乐和文化的主要来源。重新设计的HOT 97网站和全新HOT 97应用程序是原创网络连续剧、名人内容、音乐会和音乐视频的首选目的地。如需了解更多信息,请访问www.HOT97.com,并在facebook.com/HOT97official、twitter.com/HOT97、instagram.com/HOT97和youtube.com/HOT97上关注我们。

Summer Jam将由Carl Freed和Trevanna Entertainment制作。

如需了解Summer Jam和HOT 97的更多信息,请联系:

[email protected]

或访问:

网站 | Instagram | Twitter

HOT 97

SOURCE HOT 97