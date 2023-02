Hotel Star, China Mobile e ZTE conquistam o prêmio GSMA 5G Smart Production Challenge

BARCELONA, Espanha, 28 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, aHotel Star e a China Mobile foram premiadas pelo GSMA 5G Smart Production Challenge Award no 2023 GSMA 5G Industry Challenge por seu projeto "5G permite a transformação digital da manufatura".

A premiação GSMA 5G está entre os prêmios de maior prestígio da indústria de telecomunicações. Este prêmio reconheceu as conquistas e contribuições da ZTE na indústria de telecomunicações e comprovou como a ZTE percorreu um longo caminho ajudando indústrias mais verticalizadas a se beneficiarem das tecnologias 5G privadas e de ponta.

As PMEs (Pequenas e Médias Empresas) representam a grande maioria, em número de empresas, de setores verticais como a manufatura, e não estão menos entusiasmadas em modernizar seus negócios com tecnologias de redes móveis. No entanto, os desafios para essas PMEs costumam ser muito maiores do que para as grandes empresas, devido à escala desfavorável da economia relacionada a infraestrutura, recursos humanos e orçamento. Sempre foi um dos maiores obstáculos a serem superados antes de desfrutar de negócios mais produtivos e eficientes.

A ZTE e a China Mobile, respaldadas por inovações tecnológicas, têm o compromisso de abordar essas questões com seus clientes e parceiros. Bai Gang, Vice-Presidente da ZTE, disse: "Levar o 5G para a manufatura inteligente sempre foi um dos nossos objetivos para ajudar as indústrias verticais. As PMEs são particularmente desafiadoras para que um 5G poderoso e sustentável se materialize, e estamos muito satisfeitos em ver que as inovações 5G privadas baseadas em NodeEngine realmente ajudam. Elas permitem um 5G privado muito capaz e fácil de usar, para que as empresas possam integrar e digitalizar sua produção principal."

"Os recursos de computação de ponta, integrados diretamente à estação base de 5G existente, são uma inovação que aborda os principais desafios da transformação digital das PMEs. Eles oferecem a infraestrutura necessária em utilizações como visão de máquina e AGV com o menor espaço de rede possível, capacidade flexível e integração fácil de usar com os aplicativos e sistemas existentes das empresas." acrescentou Bai Gang.

Deng Wei, Diretor do Departamento de Comunicação Wireless e Terminal Technology, do China Mobile Research Institute, disse: A "China Mobile constrói ativamente um novo sistema de serviço de informação de "conexão + poder de computação + capacidade", e inova com uma solução de rede privada 5G inteligente e simplificada. Apoiando-se em estações de base de nuvem industrial inteligentes, a implementação ágil de nuvem, rede e serviços industriais e coordenação inteligente de rede e serviços podem ser alcançadas. A duração do comissionamento da rede privada e da implantação do serviço pode ser reduzida para o nível de uma hora, e a latência do serviço pode ser estabilizada em 10 ms, facilitando o desenvolvimento digital industrial. No futuro, a China Mobile continuará a trabalhar com parceiros para fortalecer as capacidades das estações de base de nuvem industriais inteligentes; assim como a expandir o escopo dos cenários de utilização e alcançar integração profunda e aplicação em larga escala da indústria 5G+."

Os esforços e conquistas conjuntas da ZTE, China Mobile e Hotel Star são apenas um dos muitos casos de sucesso da ZTE e da China Mobile nas indústrias em geral. Avançando, as três partes permanecerão comprometidas em inovar tecnologias 5G privadas e trazê-las para mais empresas e indústrias para um futuro digital melhor para todos.

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas. Seu portfólio abrange todas as séries de wireless, wireline, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente, e a permitir conectividade e confiança em todos os lugares.

