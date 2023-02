Hotel Star, China Mobile en ZTE winnen GSMA 5G Smart Production Challenge Award

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, Hotel Star en China Mobile zijn beloond met de GSMA 5G Smart Production Challenge Award tijdens de 2023 GSMA 5G Industry Challenge voor hun project "5G Enables Digital Transformation of Manufacturing".

De GSMA 5G Awards behoren tot de meest prestigieuze prijzen van de telecomindustrie. Deze onderscheiding heeft de prestaties en bijdragen van ZTE in de telecomindustrie erkend, en heeft aangetoond hoe ZTE een lange weg heeft afgelegd om meer verticale industrieën te helpen profiteren van de geavanceerde particuliere 5G-technologieën.

De kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen) vormen de overgrote meerderheid, wat aantal ondernemingen betreft, van de verticale sectoren zoals de verwerkende industrie, en zij zijn niet minder enthousiast over de modernisering van hun bedrijven met mobiele netwerktechnologieën. De uitdagingen voor deze kmo's zijn echter vaak veel groter dan voor de grote ondernemingen, als gevolg van de schaalnadelen op het vlak van infrastructuur, personeel en budget. Het is altijd een van de grootste hindernissen geweest die zij moeten overwinnen voordat zij kunnen genieten van productievere en efficiëntere bedrijven.

ZTE en China Mobile hebben zich, gesteund door technologische innovaties, ingezet om deze kwesties samen met hun klanten en partners aan te pakken. Bai Gang, vice-president bij ZTE Corporation, zegt: "5G naar smart manufacturing brengen is altijd een van onze doelstellingen geweest om verticale industrieën te helpen. Vooral voor de kmo's is het een uitdaging om een krachtige en duurzame 5G tot stand te brengen, en het verheugt ons dat de op NodeEngine gebaseerde particuliere 5G-innovaties echt helpen. Ze maken zeer capabele en gebruiksvriendelijke private 5G mogelijk, zodat de ondernemingen hun kernproductie kunnen integreren en digitaliseren."

"Edge computing-mogelijkheden, direct geïntegreerd in het bestaande 5G-basisstation, is zo'n innovatie die de kernuitdagingen voor de digitale transformatie van kmo's aanpakt, omdat het de broodnodige infrastructuur biedt voor toepassingen zoals machine vision en AGV met de kleinst mogelijke netwerkvoetafdruk, flexibele capaciteit en gebruiksvriendelijke integratie met de bestaande apps en systemen van de ondernemingen", voegde Bai Gang toe.

Deng Wei, Director of Department of Wireless Communication and Terminal Technology bij China Mobile Research Institute, zei: "China Mobile bouwt actief aan een nieuw informatiedienstsysteem van "verbinding + rekenkracht + vermogen", en innoveert een intelligente en vereenvoudigde 5G private netwerkoplossing. Steunend op intelligente industriële cloud-basisstations kan de flexibele inzet van cloud, netwerk en industriële diensten en intelligente coördinatie van netwerk en diensten worden bereikt. De duur van de inbedrijfstelling van het particuliere netwerk en de invoering van de dienst kan worden verkort tot een uur, en de dienstlatentie kan worden gestabiliseerd tot binnen 10 ms, wat industriële digitale ontwikkeling vergemakkelijkt. In de toekomst zal China Mobile blijven samenwerken met partners om de mogelijkheden van intelligente industriële cloud-basisstations te versterken, het toepassingsgebied uit te breiden en een diepgaande integratie en grootschalige toepassing van de 5G+ industrie te bereiken."

De gezamenlijke inspanningen en verwezenlijkingen van ZTE, China Mobile en Hotel Star zijn slechts een van de vele succesvolle gevallen van ZTE en China Mobile in de industrieën in het algemeen. De drie partijen zullen zich blijven inzetten voor de innovatie van particuliere 5G-technologieën en deze naar meer ondernemingen en industrieën brengen voor een betere digitale toekomst voor iedereen.

OVER ZTE:

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen, en zijn portfolio omvat alle reeksen van wireless, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking en streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd aan zowel de beurs van Hongkong als die van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

