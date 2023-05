HOTELEX Shanghai 2023 : Redonner vie au secteur de la restauration et de l'hôtellerie

SHANGHAI, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- En ce début de l'année du lapin 2023, les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme culturel sont en pleine reprise avec une dynamique vigoureuse, faisant preuve d'une grande vitalité et d'une grande confiance. Avec la croissance de la consommation et de l'économie, HOTELEX Shanghai est prêt pour une nouvelle série d'opportunités et de défis.

Présentée par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd, la Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo (ci-après HOTELEX Shanghai 2023) se tiendra du 29 mai au 1er juin au National Exhibition and Convention Center de Shanghai.

Sur le thème « Boundless Food and Drink, Sowing Future » (alimentation sans limites, perspectives d'avenir), HOTELEX Shanghai 2023 présentera un événement professionnel et de haute qualité en amont et en aval pour les exposants et les visiteurs. Plus de 3 000 exposants présenteront leurs produits les plus récents et les plus populaires sur une surface d'exposition de 400 000 m². Le salon HOTELEX Shanghai 2023 devrait accueillir plus de 250 000 visiteurs professionnels sur place.

Les produits exposés à HOTELEX Shanghai 2023 seront répartis en 12 catégories :

Matériel et fournitures de cuisine | vaisselle | ingrédients culinaires | nourriture globale | boisson globale | café et thé | équipement et matériel de crème glacée I équipement et matériel de boulangerie | vin global | conditionnement alimentaire | conception de restauration et infrastructures de soutien | franchise et investissement dans la restauration.

Les produits exposés porteront sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Un centre de sourçage idéal et rentable sera créé pour les acheteurs professionnels qui pourront profiter de l'efficacité du salon HOTELEX Shanghai, axé sur l'industrie.

Une série de concours nationaux et internationaux organisés dans le cadre du salon HOTELEX Shanghai sont également des occasions importantes pour le secteur et les acteurs clés d'attirer de nouveaux clients et d'améliorer la notoriété de leur marque. Plus de 40 forums et événements internationaux seront organisés pendant l'exposition. Les concours de séries de cafés, les concours de boissons à la mode et d'autres concours internationaux sur la fabrication de pizzas ou de glaces rassemblent les meilleurs talents du secteur, et le public suivra ces concours de près. Le « Coffee Culture and Food Festival » (festival de la culture du café et de l'alimentation) deviendra un événement majeur, comme toujours, pour les amateurs de café et les gourmets.

Davantage d'activités et de produits à découvrir vous attendent sur place. HOTELEX s'efforce de créer un espace de communication plus ouvert et plus efficace pour les entreprises de restauration et les acheteurs du monde entier.

