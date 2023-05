HOTELEX Shanghai 2023: Reaktivierung des Geschäfts für Foodservice & Horeca

SHANGHAI, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zu Beginn des Jahres des Hasen 2023 befinden sich das Gaststättengewerbe, die Hotellerie und der Kulturtourismus wieder voll auf dem richtigen Weg und zeigen Vitalität und Zuversicht. Mit dem steigenden Konsum und der wachsenden Wirtschaft ist HOTELEX Shanghai bereit für eine neue Runde von Möglichkeiten und Herausforderungen.

Die von Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd. veranstaltete Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo (im Folgenden HOTELEX Shanghai 2023) findet ab 29. Mai bis 1. Juni National Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt.

Unter dem Motto „grenzenlose Speisen und Getränke, Aussaat der Zukunft" wird HOTELEX Shanghai 2023 eine professionelle und hochwertige vor- und nachgelagerte Veranstaltung für Aussteller und Besucher präsentieren. Mehr als 3.000 Aussteller werden auf der 400.000 m² großen Ausstellungsfläche ihre neu entwickelten und beliebtesten Produkte präsentieren. Und die HOTELEX Shanghai 2023 wird voraussichtlich mehr als 250.000 Fachbesucher vor Ort begrüßen.

Die Exponate der HOTELEX Shanghai 2023 werden in 12 Kategorien ausgestellt:

Küchenausstattung und -bedarf | Geschirr | Lebensmittelzutaten | Lebensmittel allgemein | Getränke allgemein| Kaffee und Tee | Eismaschinen und -produkte | Backzubehör und -produkte | Wein allgemein | Lebensmittelverpackungen | Catering-Design und unterstützende Einrichtungen | Franchise und Catering

Die Exponate werden alle Bereiche der gesamten Lieferkette des Hotel- und Gaststättengewerbes umfassend abdecken. Die HOTELEX Shanghai ist ein idealer und profitabler Knotenpunkt für gewerbliche Kunden, die sich an der branchenorientierten und effizienten HOTELEX Shanghai erfreuen können.

Eine Reihe von internationalen und nationalen Wettbewerben während der HOTELEX Shanghai sind ebenfalls wichtige Gelegenheiten für die Branche und die Hauptakteure, neue Kunden zu gewinnen und den Bekanntheitsgrad ihrer Marke zu steigern. Während der Messe finden mehr als 40 Foren und internationale Veranstaltungen statt. Die Coffee Series Wettbewerbe, der Fashion Drinks Wettbewerb und andere internationale Wettbewerbe zur Pizza- oder Eis-Herstellung versammeln die besten Talente der Branche. Die Zuschauer werden diese Wettbewerbe aufmerksam verfolgen. Das „Coffee Culture and Food Festival" wird wie immer zu einer wichtigen Veranstaltung für Kaffeeliebhaber und Feinschmecker werden.

Weitere Aktivitäten und Produkte warten darauf, dass Sie vor Ort sind und sie erkunden. HOTELEX ist bestrebt, einen offeneren und effizienteren Kommunikationsraum für globale Catering-Unternehmen und gewerbliche Kunden zu schaffen.

Bestellen Sie einen Stand bei

Herrn Alex Ni

[email protected]

PR & Media

Frau Aliya Deng

[email protected]

www.hotelex.cn/en/shanghai

SOURCE HOTELEX