HOVERAir devient le partenaire officiel de l'équipe américaine de ski et de snowboard en matière de caméras volantes

HOVERAir X1 PRO et PROMAX captureront les performances extrêmes des sports d'hiver dans de superbes vidéos 8K et 4K

PARK CITY, Utah, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, HOVERAir et U.S. Ski & Snowboard sont fiers d'annoncer leur collaboration pour la saison 2024-25 alors que les caméras volantes X1 PRO et PROMAX sont disponibles pour la vente directe. Ce partenariat passionnant offrira aux athlètes et aux fans des perspectives aériennes sans précédent des snowboarders et freeskieurs d'élite, grâce aux caméras HOVERAir X1 PRO et PROMAX. La marque HOVERAir est maintenant désignée comme la caméra volante officielle de U.S. Ski & Snowboard pour le Toyota U.S. Grand Prix à Copper Mountain, Colorado, du 18 au 21 décembre 2024.

Le Toyota U.S. Grand Prix à Copper Mountain, qui fait partie de la plus ancienne compétition d'élite aux États-Unis, est une étape clé de la tournée de la Coupe du monde de freeski et de snowboard de la FIS. Des athlètes de classe mondiale se disputeront les podiums dans le halfpipe pro de 22 pieds de la station. HOVERAir sera un partenaire officiel de l'événement et organisera une activation sur place pour permettre aux fans de voir et d'expérimenter ses produits.

Les HOVERAir X1 PRO et X1 PROMAX de Zero Zero Robotics sont les caméras volantes ultimes pour capturer les sports d'hiver à haute adrénaline. Conçus pour les environnements extrêmes, les deux modèles sont dotés d'une fonction mains libres et d'un système d'intelligence artificielle qui permet aux athlètes de se concentrer sur leur performance tout en enregistrant des séquences époustouflantes en résolution 8K et 4K. Grâce à leur conception robuste et à leurs capacités OmniTerrain, ces caméras peuvent voler sans effort au-dessus de la neige, de l'eau et des falaises abruptes, ce qui les rend idéales pour les skieurs et les snowboarders qui s'attaquent aux parcours les plus difficiles. Les caméras offrent également des fonctions avancées de suivi et de détection des collisions, garantissant des prises de vue précises à des vitesses allant jusqu'à 26 mph, même dans les conditions les plus difficiles.

« Nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de nous associer à U.S. Ski & Snowboard et à leurs incroyables athlètes lors du Toyota U.S. Grand Prix », indique MQ Wang, fondateur et président-directeur général de Zero Zero Robotics. « Les sports d'hiver repoussent les limites de la vitesse, de la précision et de l'agilité - des valeurs que nous avons intégrées à HOVERAir X1 PRO et PROMAX. En tant que caméras volantes officielles de U.S. Ski & Snowboard, nous sommes impatients d'aider les athlètes à capturer leurs performances à partir de nouvelles perspectives étonnantes, donnant vie à leurs moments de brillance dans des détails à couper le souffle. »

Les caméras volantes HOVERAir X1 PRO et PROMAX sont désormais disponibles dans le monde entier sur hoverair.com au prix de 499 USD et 699 USD, respectivement.

« Nous sommes ravis de nous associer à HOVERAir autour du Toyota U.S. Grand Prix, et d'utiliser ses solutions innovantes pour élever l'expérience des fans et la performance des athlètes », a indiqué Trisha Worthington, Chief Revenue and Philanthropy Officer de U.S. Ski & Snowboard. « U.S. Ski & Snowboard s'engage à rester à la pointe de la technologie, et ce partenariat nous permet de le faire tout en présentant certaines des compétitions les plus passionnantes au monde. »

À propos de U.S. Ski & Snowboard

U.S. Ski & Snowboard est l'organisme national olympique et paralympique des sports de ski et de snowboard aux États-Unis, basé à Park City, dans l'Utah. Créée en 1905, l'organisation représente aujourd'hui près de 240 skieurs et snowboardeurs d'élite qui concourent au sein de 10 équipes : alpin, ski de fond, ski de bosses freestyle, ski acrobatique, snowboard, freeski, combiné nordique, saut à ski, Para alpin et Para snowboard. En plus des équipes d'élite, U.S. Ski & Snowboard assure également la direction et l'encadrement de dizaines de milliers de jeunes skieurs et snowboardeurs à travers les États-Unis, en les encourageant et en les soutenant dans leur quête d'excellence. En responsabilisant les équipes nationales, les clubs, les entraîneurs, les parents, les officiels, les bénévoles et les fans, U.S. Ski & Snowboard s'engage à faire progresser ses sports, à assurer la réussite des athlètes et à promouvoir la valeur de l'équipe. Pour plus d'informations, visitez le site www.usskiandsnowboard.org.

À propos de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics a été cofondée en 2014 par MQ Wang et Tony Zhang, tous deux titulaires d'un doctorat de Stanford, et s'est spécialisée dans la technologie d'IA embarquée pour les appareils intelligents. Connue pour ses systèmes innovants de vision artificielle et de contrôle de haute précision, ZeroZero dispose d'une équipe de rêveurs, d'ingénieurs, d'inventeurs et de constructeurs issus des meilleures universités et institutions de recherche à travers le monde. Zero Zero Robotics détient plus de 140 brevets principaux et a été à l'origine de technologies telles que la conception d'hélices portables entièrement fermées et la conception de bi-coptères, consolidant ainsi sa place de leader dans le développement d'appareils intelligents.

