HOVERAir wird offizieller Partner für Flugkameras des U.S. Ski & Snowboard Teams

HOVERAir X1 PRO und PROMAX fangen extreme Wintersportleistungen in atemberaubenden 8K- und 4K-Videos ein

PARK CITY, Utah, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- HOVERAir und U.S. Ski & Snowboard sind stolz, ihre Zusammenarbeit für die Saison 2024–25 bekannt zu geben. Die X1 PRO und PROMAX Flugkameras sind jetzt für den Direktverkauf verfügbar werden. Diese aufregende Partnerschaft wird Sportler und Fans dank des HOVERAir X1 PRO und PROMAX beispiellose Luftperspektiven von Elite-Snowboardern und Freeskiern bieten. Die Marke HOVERAir ist nun die offizielle Flugkamera von U.S. Ski & Snowboard für den Toyota U.S. Grand Prix in Copper Mountain, Colorado, vom 18. bis 21. Dezember 2024.

HOVERAir Named Official Action Flying Camera Partner for U.S. Ski & Snowboard Team

Der Toyota U.S. Grand Prix in Copper Mountain, Teil des ältesten Elite-Wettbewerbs in den Vereinigten Staaten, ist eine der wichtigsten Stationen der FIS Freeski und Snowboard World Cup Tour. Weltklasse-Athleten werden in der 22-Fuß-Profi-Halfpipe des Skigebiets um Podiumsplätze kämpfen. HOVERAir ist offizieller Partner der Veranstaltung und wird vor Ort sein, damit die Fans ihre Produkte sehen und erleben können.

Die HOVERAir X1 PRO und X1 PROMAX von Zero Zero Robotics sind die ultimativen Flugkameras für Aufnahmen von Wintersportarten mit hohem Adrenalinspiegel. Beide Modelle wurden für extreme Umgebungen entwickelt und bieten freihändige, KI-gesteuerte Aufnahmen, sodass sich die Sportler auf ihre Leistung konzentrieren können, während sie atemberaubende Aufnahmen in 8K- und 4K-Auflösung machen. Mit ihrem robusten Design und den OmniTerrain-Fähigkeiten können diese Kameras mühelos über Schnee, Wasser und steile Klippen fliegen, was sie ideal für Skifahrer und Snowboarder macht, die die härtesten Strecken bewältigen. Die Kameras bieten außerdem eine fortschrittliche Verfolgung und Kollisionserkennung, die selbst unter schwierigsten Bedingungen präzise Aufnahmen bei Geschwindigkeiten von bis zu 26 mph gewährleistet.

„Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit U.S. Ski & Snowboard und ihren unglaublichen Athleten beim Toyota U.S. Grand Prix", sagte MQ Wang, Gründer und Geschäftsführer von Zero Zero Robotics. „Der Wintersport bringt uns an die Grenzen von Geschwindigkeit, Präzision und Beweglichkeit – Werte, die wir in den HOVERAir X1 PRO und PROMAX eingebaut haben. Als offizielle Flugkameras von U.S. Ski & Snowboard können wir es kaum erwarten, die Athleten dabei zu unterstützen, ihre Leistungen aus atemberaubenden neuen Perspektiven einzufangen und ihre brillanten Momente in atemberaubenden Details zum Leben zu erwecken."

Die HOVERAir X1 PRO und PROMAX Flugkameras sind ab sofort weltweit unter hoverair.com für 499 USD bzw. 699 USD erhältlich.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit HOVERAir im Rahmen des Toyota U.S. Grand Prix und die Nutzung seiner innovativen Lösungen, um das Fan-Erlebnis und die Leistung der Athleten zu verbessern", sagte Trisha Worthington, U.S. Ski & Snowboard Beauftragte für Einnahmen und Philanthropie. „U.S. Ski & Snowboard ist bestrebt, an der Spitze der Technologie zu bleiben, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, genau das zu tun, während wir einige der aufregendsten Wettkämpfe der Welt präsentieren."

Informationen zu U.S. Ski & Snowboard

U.S. Ski & Snowboard ist der olympische und paralympische Nationale Dachverband des Ski- und Snowboardsports in den USA mit Sitz in Park City, Utah. Die 1905 gegründete Organisation vertritt heute fast 240 Elite-Skifahrer und -Snowboarder, die in 10 Teams antreten: Alpin, Langlauf, Freestyle Buckelpiste, Freestyle Aerials, Snowboard, Freeski, Nordische Kombination, Skispringen, Para Alpin und Para Snowboard. Neben den Eliteteams bietet U.S. Ski & Snowboard auch Zehntausenden von jungen Skifahrern und Snowboardern in den gesamten USA Führung und Anleitung, um sie zu Spitzenleistungen zu ermutigen und zu unterstützen. Durch die Unterstützung von Nationalmannschaften, Vereinen, Trainern, Eltern, Funktionären, Freiwilligen und Fans setzt sich U.S. Ski & Snowboard für die Weiterentwicklung seiner Sportarten, den Erfolg der Athleten und den Wert des Teams ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.usskiandsnowboard.org.

U.S. Ski & Snowboard Medienkontakt

Courtney Harkins, Direktorin für Marketing und Kommunikation, [email protected]

Informationen zu Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics wurde 2014 von den Stanford-Doktoranden MQ Wang und Tony Zhang mitbegründet und hat sich auf eingebettete KI-Technologie für intelligente Geräte spezialisiert. ZeroZero ist bekannt für seine innovativen Bildverarbeitungs- und Hochpräzisionssteuerungssysteme. Seine Teammitglieder sind Träumer, Ingenieure, Erfinder und Konstrukteure, die aus den besten Universitäten und Forschungseinrichtungen der Welt stammen. Zero Zero Robotics hält mehr als 140 Kernpatente und hat Pionierarbeit geleistet, indem es Technologien wie vollständig geschlossene, tragbare Propeller und Bi-Copter-Konstruktionen entwickelt und damit seinen Platz als führendes Unternehmen in der Entwicklung intelligenter Geräte gefestigt hat.

HOVERAir Medienkontakt

Zero Zero Robotics PR Team

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2544181/7_07.jpg