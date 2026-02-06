Hoymiles lance HiOne, le stockage résidentiel tout-en-un qui établit une nouvelle référence dans le secteur de l'indépendance énergétique des maisons intelligentes

AMSTERDAM, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles, un chef de file mondial des solutions énergétiques intelligentes, a officiellement dévoilé son premier système de stockage d'énergie par batterie (BESS) tout-en-un, HiOne, le 5 février. Sous le thème « Power Your Home, Empower Your Life », l'événement a rassemblé des experts en photovoltaïque, des médias technologiques et des partenaires stratégiques pour témoigner d'une nouvelle ère d'indépendance énergétique « plus compacte, plus forte et plus rapide ». Les débuts ont été consolidés par une cérémonie de signature officielle avec les principaux distributeurs européens, marquant un début réussi pour l'application régionale de HiOne.

Hoymiles HiOne unveiling - All in one BESS

Plus compact, plus fort, plus rapide : repenser le tout-en-un

Le BESS HiOne intègre l'onduleur, la batterie et l'EMS dans un système minimaliste, de « qualité mobilier », qui prend 20 % moins de place sur site et 50 % moins d'espace mural que les installations conventionnelles. Conçue pour la vie moderne, la solution est dotée d'une commutation de secours à 0 ms, garantissant une alimentation ininterrompue pour les charges lourdes telles que les climatiseurs pendant les pannes de réseau. Associée à la plateforme de surveillance S-Miles Cloud, la solution offre aux propriétaires une transparence et un contrôle total de leur écosystème énergétique.

HiOne établit une nouvelle norme industrielle avec un rendement maximal de 98,5 % et quatre MPPT (20 A chacun), supportant des orientations de toit complexes. Pour une sécurité et une longévité maximales, le système utilise des cellules de batterie de 314Ah de première qualité avec un contrôle au niveau de la cellule, offrant plus de 8 000 cycles de vie. Son évolutivité à l'épreuve du temps permet aux utilisateurs de mélanger librement des batteries neuves et anciennes grâce à la technologie CC-CC intégrée, prenant en charge une plage de capacité de 8 à 64 kWh par pile.

Pour maximiser les économies, la fonctionnalité AI-TOU de Hoymiles optimise dynamiquement les stratégies de charge en fonction des modèles de prix de l'électricité et des habitudes de consommation, réduisant ainsi de manière significative les factures d'énergie des ménages.

Synergies industrielles : accueillir la nouvelle ère de l'énergie domestique

« Notre objectif est de combler le fossé entre l'ingénierie complexe et la vie quotidienne à la maison, en créant une solution qui est véritablement « conçue pour s'intégrer » dans un foyer moderne », a déclaré M. Guy Rong, vice-président de Hoymiles.

Renforçant cette vision, Jonathan Gorremans, de SolarPower Europe (SPE), a souligné l'évolution de la région vers une gestion intelligente de l'énergie. Antonio Testa, du TÜV Rheinland, a confirmé que HiOne répond aux normes de sécurité européennes les plus strictes.

L'événement s'est achevé par une cérémonie de signature d'un partenariat stratégique. Miranda, CEO de VDH SOLAR, a fait l'éloge du HiOne pour sa sécurité, son design élégant et sa qualité de construction exceptionnelle. Exprimant sa confiance dans cette collaboration, elle a noté qu'en tant que principal grossiste de batteries domestiques aux Pays-Bas, la décision de VDH SOLAR de s'associer à Hoymiles s'inscrit dans sa volonté de fournir des solutions énergétiques éprouvées au marché néerlandais.

Pour plus d'informations sur HiOne, veuillez consulter le site https://www.hoymiles.com/hione.html

À propos de Hoymiles

Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions MLPE et de stockage d'énergie, spécialisé dans les onduleurs au niveau des modules et les systèmes de stockage. Avec la vision d'un avenir propre et durable, Hoymiles s'efforce d'être le chef de file de l'industrie de l'énergie intelligente grâce à une technologie à haut rendement, fiable et conviviale.

