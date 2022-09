Hoymiles lance la nouvelle génération d'onduleurs hybrides

HANGZHOU, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Hoymiles, un fournisseur de solutions d'énergie intelligentes et fabricant de micro-onduleurs de pointe, a lancé une nouvelle génération d'onduleurs hybrides, élargissant sa gamme de solutions d'énergie avancées. Avec ces onduleurs, Hoymiles entend aider à résorber la demande mondiale croissante d'énergie solaire, induite par la hausse mondiale des coûts d'énergie et les efforts visant à réduire les émissions de carbone.

Les systèmes solaires hybrides impliquent l'utilisation de panneaux solaires, de batteries et du réseau électrique principal, de même que, dans certains cas, des générateurs afin de renforcer la fiabilité. Les onduleurs hybrides de Hoymiles font partie intégrante de ces systèmes, permettant la conversion bidirectionnelle du courant alternatif (CA) en courant continu (CC) et vice-versa. Cela permet au système hybride de commuter de façon dynamique entre les sources d'énergie en fonction de la production d'énergie, des prix et de l'utilisation.

Disponibles en monophasés et triphasés, les nouveaux onduleurs hybrides (séries HYS et HYT) sont aussi équipés d'une clé de transfert de données (DTS) sur mesure. La DTS garantit une connectivité Internet intelligente, ce qui permet de surveiller l'ensemble des données opérationnelles via la plateforme S-Miles Cloud de la société. Les produits sont désormais disponibles sur les marchés d'Europe et d'Asie-Pacifique, avec le lancement prévu pour 2023 sur le marché américain.

Les onduleurs hybrides de nouvelle génération de Hoymiles sont dotés d'un taux de conversion CC/CA de pointe de 1,5, ce qui entraîne une réduction significative des coûts par rapport aux systèmes de même capacité utilisant d'autres onduleurs. Le courant de 14 A avec suivi du point de puissance maximale (MPPT) garantit une compatibilité harmonieuse avec tous les principaux modules photovoltaïques actuellement disponibles sur le marché. Par ailleurs, l'efficacité de 97,6 % représente un standard inégalé dans le secteur. De plus, les onduleurs de Hoymiles sont conçus pour être légers, compacts et simples à installer, d'où leur facilité d'intégration à n'importe quel système hybride.

« Chez Hoymiles, nous sommes déterminés à mettre l'énergie efficace et intelligente à la portée de tous. Nos nouveaux onduleurs hybrides intègrent l'énergie solaire et celle provenant du réseau électrique de façon intuitive, de sorte que davantage de gens puissent accéder à de l'énergie fiable et économique et puissent se préparer aux situations d'urgence, comme les phénomènes météo extrêmes », déclare Zhao Yi, directeur informatique chez Hoymiles. « En faisant office de pont entre l'énergie solaire et celle issue du réseau électrique, les onduleurs hybrides facilitent l'accès des gens à l'électricité de manière plus intelligente et plus flexible, tout en garantissant la stabilité de l'ensemble du système de réseau électrique. Nos nouveaux onduleurs constituent une étape majeure supplémentaire de notre mission d'innover sur le marché de l'énergie solaire et de rendre l'énergie propre accessible à tous. »

À propos de Hoymiles

Fondé en 2012, Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions MLPE (électronique de puissance au niveau du module), spécialisé dans les micro-onduleurs au niveau du module, les systèmes de stockage et les systèmes d'arrêt rapide. Forte de sa vision d'un avenir propre et durable, la société s'attelle à stimuler l'innovation dans le secteur des solutions d'énergie intelligentes grâce à ses produits hautes performances et accessibles.

Avec une équipe d'ingénieurs chevronnés, plus de 500 experts à travers le monde et un réseau de partenaires de distribution et de services couvrant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, Hoymiles permet à de nombreux clients particuliers et professionnels dans plus de 100 pays et régions de passer à la véritable énergie ouverte.

