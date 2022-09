Hoymiles wprowadza falowniki hybrydowe następnej generacji

HANGZHOU, 15 września 2022 roku /PRNewswire/ -- firma Hoymiles, wiodący dostawca inteligentnej energii i producent mikrofalowników, wprowadziła nową linię falowników hybrydowych następnej generacji, rozszerzając portfolio zaawansowanych rozwiązań energetycznych firmy. Za pomocą nowych falowników firma Hoymiles stara się odpowiedzieć na rosnące globalne zapotrzebowanie na energię słoneczną, podsycane rosnącymi cenami energii na rynkach światowych oraz skupieniem uwagi na redukcji emisji dwutlenku węgla.

Hybrydowe systemy solarne opierają się na korzystaniu z paneli słonecznych, akumulatorów i sieci energetycznej, a w niektórych przypadkach również generatorów prądu, aby zapewnić wyższą niezawodność. Hybrydowe falowniki Hoymiles są integralną częścią takich systemów, umożliwiając dwukierunkową konwersję prądu elektrycznego z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC) oraz z prądu DC na AC. Dzięki temu system hybrydowy może się dynamicznie przełączać pomiędzy źródłami zasilania, w zależności od stanu produkcji, ceny i sposobu wykorzystania energii.

Dostępne w wersjach jednofazowych i trójfazowych nowe falowniki hybrydowe (z serii HYS i HYT) wyposażone są w dedykowany moduł transferu danych (DTS). DTS umożliwia inteligentną łączność z Internetem, dzięki czemu wszystkie dane operacyjne można obserwować za pośrednictwem platformy S-Miles Cloud stworzonej przez firmę. Produkty są aktualnie dostępne na rynkach europejskich oraz Azja-Pacyfik, a wprowadzenie na rynki amerykańskie planowane jest na rok 2023.

Falowniki hybrydowe następnej generacji firmy Hoymiles osiągają wiodący w branży stosunek prądu DC/AC o wartości 1,5, co przekłada się na znacząco niższe koszty w porównaniu z systemami o podobnej mocy wykorzystującymi falowniki innego rodzaju. Śledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT) dla prądu o natężeniu 14 A zapewnia bezproblemową kompatybilność ze wszystkimi popularnymi modułami fotowoltaicznymi dostępnymi aktualnie na rynku, a wydajność rzędu 97,6% wyznacza niedościgniony standard dla branży. Ponadto firma Hoymiles zadbała o to, by falowniki były lekkie, kompaktowe i łatwe w instalacji, dzięki czemu można je łatwo dołączyć do dowolnego systemu hybrydowego.

„W Hoymiles naszym priorytetem jest sprawienie, by wydajna i inteligentna energia była dostępna dla każdego. Nasze nowe falowniki hybrydowe w sposób intuicyjny łączą energię słoneczną z energią z sieci, aby większa liczba użytkowników miała dostęp do niezawodnej i taniej energii oraz mogła się przygotować na sytuacje nadzwyczajne, takie jak gwałtowne zjawiska pogodowe", powiedział Zhao Yi, główny technolog firmy Hoymiles. „Pełniąc rolę pośrednika pomiędzy energią słoneczną a sieciową, falowniki hybrydowe pomagają korzystać z energii w bardziej inteligentny, elastyczny sposób, jednocześnie zapewniając stabilność całego systemu energetycznego. Nasze nowe falowniki są kolejnym dużym krokiem w naszej misji wprowadzania innowacji na rynku fotowoltaiki i zapewniania dostępu wszystkich ludzi do czystej energii".

O firmie Hoymiles

Utworzona w 2012 roku firma Hoymiles jest globalnym dostawcą rozwiązań MLPE (elektroniki na poziomie modułu) specjalizującym się w produkcji mikrofalowników modułowych, systemów magazynowania i systemach szybkiego wyłączania. Realizując wizję czystej, zrównoważonej przyszłości, firma stara się stymulować innowacyjność w branży inteligentnej energii za pośrednictwem bardzo wydajnych, przystępnych produktów.

Dzięki zespołowi ambitnych inżynierów, ponad 500 globalnym ekspertom oraz sieci dystrybucyjnej i serwisowej w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji, Afryce i Oceanii firma Hoymiles umożliwiła właścicielom domów i specjalistom w ponad 100 krajach i regionach dostęp do prawdziwie otwartej energetyki.

