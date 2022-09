Hoymiles lanceert volgende generatie hybride omvormers

HANGZHOU, China, 15 september 2022 /PRNewswire/ -- Hoymiles, een toonaangevende leverancier van slimme energie en producent van micro-omvormers, heeft een nieuwe lijn met de volgende generatie hybride omvormers op de markt gebracht, wat het assortiment van geavanceerde energieoplossingen van het bedrijf heeft uitgebreid. Met deze omvormers wil Hoymiles tegemoet komen aan de toegenomen wereldwijde vraag naar zonne-energie, die wordt opgedreven door de stijgende wereldwijde energiekosten en een focus op het verminderen van de CO2-uitstoot.

Hybride zonnesystemen maken gebruik van zonnepanelen, batterijen en het elektriciteitsnet, en in sommige gevallen van generatoren voor extra betrouwbaarheid. De hybride omvormers van Hoymiles zijn een integraal onderdeel van dergelijke systemen, wat de zowel het omzetten van elektriciteit van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC), als van DC naar AC mogelijk maakt. Zo kan het hybride systeem dynamisch schakelen tussen verschillende energiebronnen, afhankelijk van de energieproductie, de prijs en het gebruik.

De nieuwe hybride omvormers (van de HYS- en HYT-serie) zijn verkrijgbaar in een éénfasige en een driefasige optie en worden geleverd met een specifiek geconfigureerde gegevensoverdrachtstick (DTS). De DTS maakt slimme internetconnectiviteit mogelijk, wat betekent dat alle operationele gegevens kunnen worden gecontroleerd via het S-Miles cloud-platform van het bedrijf. De producten zijn nu beschikbaar op de Europese en Oost-Aziatische markten, met een geplande lancering in Amerika in 2023.

De hybride omvormers van de volgende generatie van Hoymiles zijn ook voorzien van een toonaangevende DC/AC-verhouding van 1,5, wat leidt tot aanzienlijk lagere kosten in vergelijking met systemen met dezelfde capaciteit die andere omvormers gebruiken. De 14 A Maximum Power Point Tracking (MPPT)-stroom levert naadloze compatibiliteit met alle bestaande, gangbare fotovoltaïsche modules op de markt, en de efficiëntie van 97,6% staat voor een ongeëvenaarde standaard in de sector. Bovendien heeft Hoymiles de omvormers zo ontworpen dat ze licht, compact en eenvoudig te installeren zijn, wat betekent dat ze eenvoudig in elk hybride systeem kunnen worden geïntegreerd.

"Bij Hoymiles geven we prioriteit aan het voor iedereen beschikbaar maken van efficiënte en slimme energie. Onze nieuwe hybride omvormers integreren zonne-energie en netvermogen op een intuïtieve manier, zodat meer mensen toegang hebben tot betrouwbare en kostenefficiënte energie en voorbereid zijn op noodsituaties, zoals extreme weersomstandigheden", aldus Zhao Yi, Hoofd Technology bij Hoymiles. "Door te fungeren als koppeling tussen de zonne- en de netwerkeenheid, helpen hybride omvormers mensen om op een slimmere, meer flexibele manier toegang te krijgen tot elektriciteit en tegelijkertijd voor stabiliteit in het hele netwerksysteem te zorgen. Onze nieuwe omvormers vormen opnieuw een grote stap in onze missie om de markt voor zonne-energie te innoveren en zo schone energie voor iedereen mogelijk te maken."

Over Hoymiles

Het in 2012 opgerichte Hoymiles is een wereldwijde oplossingsleverancier op het gebied van MLPE ('Module-Level Power Electronics'), gespecialiseerd in micro-omvormers op moduleniveau, opslagsystemen en snel uit te schakelen systemen. Met zijn visie voor een schone, duurzame toekomst wil het bedrijf innovatie op het gebied van slimme energiesystemen stimuleren door middel van zijn hoogwaardige, toegankelijke producten.

Met een gedreven team van meer dan 500 wereldwijde experts en een distributienetwerk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Oceanië, geeft Hoymiles huiseigenaren en professionals in meer dan 100 landen en regio's de kans om zich bij de ontwikkeling richting echte open energie aan te sluiten.

Kijk voor meer informatie op https://www.hoymiles.com/

