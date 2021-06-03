Hoymiles представляет новую линейку микроинверторов высокой мощности на выставке SNEC 2021

«После многих лет, потраченных на разработки и усовершенствование продукции, мы рады представить наши новинки — микроинверторы высокой мощности. С ними компания Hoymiles вновь заявляет о себе как о лидере фотоэлектрической отрасли. Наша продукция способствует повышению эффективности, снижению затрат и расширению сферы применения микроинверторов в различных промышленных и коммерческих сценариях», — сообщил Чжан Синьяо (Zhang Xingyao), менеджер по продукции Hoymiles.

На выставке представлены следующие продукты:

HMS-2000 : собственная разработка компании для мощных солнечных модулей, микроинвертор 4-в-1 обеспечивает максимальную выходную мощность до 2000 ВА , что является новым эталоном для отрасли. Независимый контроль точки максимальной мощности (MPPT) позволяет собирать больше энергии и упрощает техническое обслуживание, а поддержка стандарта беспроводной связи с частотой менее 1 ГГц обеспечивает более высокую стабильность.

: собственная разработка компании для мощных солнечных модулей, микроинвертор 4-в-1 обеспечивает максимальную выходную мощность до , что является новым эталоном для отрасли. Независимый контроль точки максимальной мощности (MPPT) позволяет собирать больше энергии и упрощает техническое обслуживание, а поддержка стандарта беспроводной связи с частотой менее 1 ГГц обеспечивает более высокую стабильность. HMS-1000: микроинвертор 2-в-1, оснащенный идентичными функциями и имеющий выходную мощность до 1000 ВА .

микроинвертор 2-в-1, оснащенный идентичными функциями и имеющий выходную мощность до . HMS-500: микроинвертор 1-в-1, оснащенный идентичными функциями и имеющий выходную мощность до 500 ВА .

микроинвертор 1-в-1, оснащенный идентичными функциями и имеющий выходную мощность до . HMT-2250: новаторский трехфазный микроинвертор с функцией управления реактивной мощностью для использования в трехфазном распределении электроэнергии 230 В / 400 В с поддержкой шести фотоэлектрических модулей.

новаторский трехфазный микроинвертор с функцией управления реактивной мощностью для использования в трехфазном распределении электроэнергии 230 В / 400 В с поддержкой Hoymiles Gateway DTU-Pro-S: устройство для передачи данных, которое без проблем работает с S-Miles Cloud и поддерживает стандарт беспроводной связи с частотой менее 1 ГГц.

«За счет наших инновационных разработок максимальный входной постоянный ток однофазного микроинвертора вырос на 22% до 14 А. Таким образом, компания Hoymiles стала первой, кто представил системное решение в виде микроинверторов, подходящих для 182-миллиметровых фотоэлектрических модулей высокой мощности. В ходе нашей работы над расширением сферы применения и улучшения совместимости инвертора на уровне модуля компания Hoymiles создала первый в мире трехфазный микроинвертор с функцией управления реактивной мощностью. Такой микроинвертор может применяться в гораздо более широком диапазоне сценариев, — заявил Чжао Йи (Zhao Yi), заместитель генерального директора и директор научно-исследовательского центра Hoymiles. —

Учитывая их качество, эффективность и рентабельность, наши новые продукты значительно улучшают эксплуатационные характеристики системы и снижают стоимость электроэнергии на киловатт-час. Наши клиенты получают выгоду от более низких затрат при непревзойденной эффективности нашей продукции».

Информация о компании Hoymiles

Компания Hoymiles является международным поставщиком модульных систем силовой электроники (MLPE), специализирующимся на преобразователях и системах хранения данных на уровне модулей. В интересах экологически чистого, устойчивого будущего компания Hoymiles стремится стать ведущим производителем в отрасли интеллектуальной энергетики за счет надежных технологий и инновационной продукции.

Команда талантливых инженеров, более 500 международных экспертов, а также сеть дистрибьюторских и сервисных центров компании в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Океании позволили частным и корпоративным клиентам в более чем 70 странах и регионах встать на путь к зеленой энергетике.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1523088/01.jpg

SOURCE Hoymiles Power Electronics Inc.