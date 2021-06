Hoymiles presenta su última línea de microinversores de alta potencia en la Exposición de Energía Fotovoltaica SNEC 2021

SHANGHÁI, 3 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Con el tema "más grande que nunca" ("Bigger Than Ever"), Hoymiles Power Electrics Inc. (Hoymiles), un proveedor líder de soluciones de energía inteligente y fabricante de microinversores, presentó su línea completa de microinversores diseñados para paneles solares de alta potencia, así como Hoymiles Gateway DTU-Pro-S, una unidad de transferencia de datos con conectividad inalámbrica Sub-1 Ghz para una mayor confiabilidad, en la Exposición de Energía Fotovoltaica SNEC 2021 en Shanghái, China.