Hoymiles présente sa dernière gamme de micro-onduleurs haute puissance au SNEC PV Power Expo 2021

« Après des années de développement et d'amélioration continus des produits, nous sommes ravis de dévoiler nos dernières solutions de micro-onduleurs à haute puissance, qui placent une fois de plus Hoymiles à l'avant-garde de l'industrie photovoltaïque en répondant aux demandes de l'industrie pour augmenter l'efficacité, réduire les coûts et étendre l'applicabilité des micro-onduleurs dans des scénarios industriels et commerciaux », a déclaré Zhang Xingyao, chef de produit de Hoymiles.

Parmi les produits présentés à l'Expo, citons :

HMS-2000 : Conçu de A à Z pour les modules solaires de forte puissance, le micro-onduleur 4 en 1 offre une puissance de sortie maximale de 2 000 VA , une nouvelle référence pour le secteur. La surveillance et le MPPT indépendants permettent de récolter davantage d'énergie et de rationaliser la maintenance, tandis que la prise en charge de la solution sans fil Sub-1Ghz offre une stabilité des communications plus robuste.

HMS-1000 : Micro-onduleur 2 en 1 qui présente des caractéristiques identiques et une puissance de sortie allant jusqu'à 1 000 VA .

HMS-500 : Micro-onduleur 1-en-1 qui présente des caractéristiques identiques et une puissance de sortie allant jusqu'à 500 VA .

HMT-2250 : Pionnier, le dernier micro-onduleur triphasé avec contrôle de la puissance réactive peut être largement utilisé dans la distribution générale d'énergie électrique triphasée 230 V/400 V et supporte la connexion de 6 modules PV .

Passerelle Hoymiles DTU-Pro-S : Unité de transfert de données qui fonctionne de manière transparente avec S-Miles Cloud et prend en charge la solution sans fil Sub-1Ghz.

« Nos percées technologiques nous permettent d'augmenter le courant d'entrée CC maximal d'un micro-onduleur monophasé de 22 % pour le porter à 14 A, ce qui fait de Hoymiles le premier à fournir une solution de système de micro-onduleur qui s'adapte parfaitement aux modules PV haute puissance de 182 mm. Parallèlement, dans le cadre de nos derniers efforts visant à étendre l'applicabilité et la compatibilité de l'onduleur au niveau du module, Hoymiles a développé le premier micro-onduleur triphasé au monde à offrir un contrôle de la puissance réactive, ce qui permet au micro-onduleur d'être déployé dans un plus grand nombre de scénarios d'application », a déclaré Zhao Yi, directeur général adjoint et directeur du centre de R&D de Hoymiles.

« En gardant à l'esprit la qualité, l'efficacité et la rentabilité, tous nos nouveaux produits sont conçus pour améliorer de manière significative les performances de fonctionnement du système et réduire le coût de l'électricité par kilowatt-heure, afin que nos clients bénéficient de coûts réduits tout en profitant de l'efficacité inégalée de nos produits », a-t-il ajouté.

À propos de Hoymiles

Hoymiles est un fournisseur mondial de solutions MLPE (Module-Level Power Electronics), spécialisé dans les onduleurs et les systèmes de stockage au niveau des modules. Avec une vision d'un avenir propre et durable, Hoymiles s'efforce de mener l'industrie de l'énergie intelligente grâce à une technologie robuste et des produits fiables.

Avec une équipe d'ingénieurs motivés, plus de 500 experts mondiaux et un réseau de distribution et de service couvrant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, Hoymiles a permis aux propriétaires et aux professionnels de plus de 70 pays et régions de rejoindre le voyage vers une véritable énergie ouverte.

