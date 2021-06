Hoymiles präsentiert auf der SNEC PV Power Expo 2021 das neueste Sortiment an Hochleistungs-Mikrowechselrichtern

SHANGHAI, 3. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Bigger Than Ever" stellte Hoymiles Power Electrics Inc. (Hoymiles), ein führender Anbieter von intelligenten Energielösungen und Hersteller von Mikrowechselrichtern, auf der SNEC PV Power Expo 2021 in Shanghai, China, sein komplettes Sortiment an Mikrowechselrichtern für Hochleistungs-Solarmodule sowie das Hoymiles Gateway DTU-Pro-S, eine Datenübertragungseinheit mit drahtloser Sub-1GHz-Konnektivität für mehr Zuverlässigkeit, vor.