HR Path expandiert weiter durch Fusion mit dem US-Unternehmen Terra Information Group

PARIS, 9. Februar 2023 /PRNewswire/ -- HR Path begrüßt das in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen Terra Information Group in der HR Path Group und baut damit sein Know-how und seine Präsenz in Nordamerika weiter aus. HR Path ist seit mehr als 22 Jahren ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR, das Firmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützt.

François Boulet, Founding Partner, HR Path Wim de Smet, Partner and Head of US Operations, HR Path Group Pramod Aggarwal, owner, Terra Information Group Mamta Aggarwal, CEO, Terra Information Group Cyril Courtin, Founding Partner, HR Path Bryant Bateman, US Partner, HR Path HR Path Logo

Die Terra Information Group (TIG) ist ein Beratungsunternehmen, das Firmen bei der Verbesserung ihrer Leistung und Rentabilität unterstützt, indem es ihre HR-Geschäftsprozesse rationalisiert. Sie spezialisieren sich auf SAP®- und SuccessFactors-Lösungen für Unternehmen in den USA und bieten End-to-End-Lösungen für unsere Kunden, einschließlich Installation, Support und Beratungsdiensten.

Wim de Smet, Partner und Head of US Operations, HR Path Group, sagte: „Bei HR Path entwickelt sich unser Wachstum ständig weiter, da wir mit Menschen zusammenarbeiten, die unsere Leidenschaft für den Erfolg von Menschen teilen. In den USA konnten wir in diesem Jahr ein Wachstum von über 50 % verzeichnen. TIG verkörpert unsere Philosophie und verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Anbieter umfassender IT-Beratungsdienste, die ihr Fachwissen mit den besten Praktiken der Branche kombinieren. Ich freue mich auch sehr über die Zusammenarbeit mit Frau Mamta Aggarwal, Partner beiHR Path."

Cyril Courtin, Co-President, HR Path, erläutert: „TIG und Frau Aggarwal haben in der Vergangenheit bei zahlreichen Projekten zur digitalen Transformation mit uns zusammengearbeitet, und diese Übernahme ist für uns der nächste natürliche Schritt in unserer Entwicklung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der strategischen Expansion in den Vereinigten Staaten. Mit dieser Übernahme stehen die USA an zweiter Stelle unserer 19 Länder weltweit, die in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 20 Millionen Dollar erzielen werden."

Mamta Aggarwal, CEO der Terra Information Group, teilte mit: „Unsere Fusion mit HR Path ermöglicht es uns, unser Dienstleistungsportfolio zu erweitern. Indem wir die globale Präsenz von HR Path nutzen, erweitern wir unser Angebot für bestehende und neue Kunden. Unsere Mitarbeiter werden von einem breiteren Spektrum an Karrieremöglichkeiten, einer größeren Bandbreite an Projekten und der Zugehörigkeit zu einem größeren globalen Team profitieren, das für unsere Kunden arbeitet."

Informationen zu HR Path

HR Path ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Human Resources. Es unterstützt Firmen, für die menschliche Erfahrungen bei ihrer digitalen Transformation von entscheidender Bedeutung sind. Seine drei Geschäftsbereiche, Advise, Implement & Run (Beratung, Implementierung und Betrieb), tragen zur HR-Leistung seiner Kunden bei.

Das 2001 gegründete Unternehmen HR Path mit seinen 1.500 Mitarbeitern berät, integriert und arbeitet in 19 Ländern für mehr als 1.500 Kunden. Der bisherige Umsatz beläuft sich auf 172 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.hr-path.com

LinkedIn

Informationen zu TIG



TIG ist ein global tätiger Systemintegrator mit Schwerpunkt auf Lösungen in den Bereichen SAP HR / SuccessFactors. TIG bietet End-to-End-SAP-Transformations- und Migrationsdienste, die unsere Beschleuniger und vorkonfigurierten Lösungen für alle SAP-Module nutzen. TIG ist außerdem Partner von OpenText, Workforce Software, Kronos, ServiceNow und mehreren anderen SAP-Technologiefirmen. TIG verfügt über ein Netzwerk von mehr als 20.000 SAP-Experten mit über 100 Mitarbeitern weltweit. TIG ist spezialisiert auf SAP-Personalverstärkung und Contracting.

Weitere Informationen: www.terrainformation.com/

LinkedIn

Pressekontakt:

Fabienne Latour

Marketing Director

HR Path

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1998707/TIG.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1998710/TIG_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1813833/HR_Path_Logo.jpg

SOURCE HR Path; Terra Information Group