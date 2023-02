HR Path poursuit son expansion avec l'acquisition de la société américaine Terra Information Group

PARIS, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- HR Path est ravi d'accueillir au sein du groupe, la société Terra Information Group, basée aux États-Unis, qui renforce son expertise et sa présence en Amérique du Nord. HR Path, acteur global RH, accompagne depuis 22 ans les sociétés dans leurs projets de transformation digitale dans le monde entier.

Terra Information Group (TIG) est une société de conseil qui aide les entreprises à améliorer leurs performances et leur rentabilité en rationalisant leurs processus RH. Elle est spécialisée dans les solutions SAP® et SuccessFactors aux États-Unis et fournit des solutions de bout en bout à ses clients, notamment des services d'implémentation, de support et de conseil.

Wim de Smet, Associé et responsable des Operations US chez HR Path, déclare, "Chez HR Path, nous continuons de grandir car nous nous associons à des personnes qui partagent la même passion pour la réussite des collaborateurs. Aux États-Unis, nous avons connu une croissance de plus de 50 % cette année. TIG incarne notre philosophie et apporte une expérience significative en termes de services de conseil en associant son expertise aux meilleures pratiques du secteur. Je suis également très heureux de travailler avec Mamta Aggarwal, Associée chez HR Path."

Cyril Courtin, Associé-Fondateur chez HR Path ajoute, "Les équipes de TIG se sont associés avec nous dans le passé sur de nombreux projets de transformation digitale et cette acquisition nous apparaît comme la nouvelle étape naturelle dans l'évolution de nos relations. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour nous développer stratégiquement à travers les États-Unis. Avec cette acquisition, les États-Unis deviennent le deuxième pays sur nos 19 pays avec plus de 20 millions de dollars de revenus."

Mamta Aggarwal, CEO, Terra Information Group, conclut, "Notre fusion avec HR Path nous permet d'élargir notre portefeuille de services. En tirant parti de la présence mondiale de HR Path, nous élargissons notre offre aux clients existants et nouveaux. Nos employés bénéficieront d'un plus grand nombre de choix de carrières, d'un plus large éventail de projets et feront partie d'une équipe mondiale plus importante pour répondre aux besoins de nos clients."

A propos de HR Path

Acteur expert et engagé des ressources humaines, HR Path accompagne les entreprises pour qui le capital humain est au cœur de leur transformation digitale. Advise, Implement & Run sont les 3 leviers du groupe HR Path mis au profit de la performance RH des organisations. Créé en 2001 à Paris (France) et fort de ses 1500 talents, HR Path conseille, intègre et opère pour plus de 1500 clients dans 19 pays. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 172 millions d'euros.

A propos de TIG

TIG est un intégrateur de système mondial spécialisé dans les solutions SAP HR / SuccessFactors. TIG fournit des services de transformation et de migration SAP de bout en bout en s'appuyant sur nos accélérateurs et nos solutions préconfigurées pour tous les modules SAP. TIG est également partenaire d'OpenText, Workforce Software, Kronos, ServiceNow et de plusieurs autres partenaires technologiques SAP. TIG dispose d'un réseau de plus de 20 000 professionnels SAP dans le monde entier, avec plus de 100 employés dans le monde. Grâce à son réseau mondial, TIG est spécialisé dans la mise à disposition d'experts pour ses clients.

