Hráči v odvetví vyzývajú na „nonstop" prístup k digitalizácii afrického bankovníctva

KAPSKÉ MESTO, Južná Afrika, 30. marca 2023 /PRNewswire/ -- Ak si chcú banky zachovať konkurencieschopnosť v porovnaní s novými bankovými subjektmi a subjektmi z oblasti finančných technológií, budú musieť zásadne zmeniť spôsob svojho podnikania tým, že budú v prvom rade digitálne. A pokiaľ chcú tento cieľ dosiahnuť, bude pre ne kľúčová spolupráca s technologickými partnermi, ktorá zabezpečí, aby mali k dispozícii správnu infraštruktúru. To bolo hlavným odkazom rečníkov počas okrúhleho stolu pre médiá, ktorý sa uskutočnil v rámci samitu Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, ktorý sa nedávno konal v Kapskom Meste v Južnej Afrike.

Podľa Jasona Cchao, generálneho riaditeľa spoločnosti Huawei Global Digital Finance, majú africké banky príležitosť využiť výhody, ktoré im poskytuje miera rozšírenia mobilných zariadení na kontinente a rastúce finančné potreby. „Mobil je základom všetkého," povedal a dodal, že medzi mobilnými platbami v Číne a v Afrike existujú podobnosti. Futurológ a publicista Brett King súhasí, že toto zameranie na mobilné zariadenia bude dôležité nielen v Afrike, ale na celom svete.

Erik Muriuki Njagi, riaditeľ skupiny pre digitálne podnikanie v NCBA Group, jednej z najväčších afrických spoločností poskytujúcich finančné služby, je práve tou osobou, ktorá má priamu skúsenosť s tým, ako môže prístup založený na digitálnych technológiách pomôcť zlepšiť skúsenosti zákazníkov.

Poukázal na to, že v prípade bánk spočíva výber špičkových technológií v tom, že sa rozhodnú poskytovať „peniaze rýchlosťou dôvery". Ako zdôraznil Njagi, „Platby sa teraz uskutočňujú okamžite alebo v priebehu niekoľkých sekúnd," uviedol a dodal, že to isté teraz platí aj pre úvery. „V súčasnosti iniciujeme a realizujeme približne 6 miliónov úverov denne, pričom na realizáciu každého z nich sú potrebné v priemere dve sekundy."

Riaditeľ NCBA však poznamenal, že takáto rýchlosť znamená veľmi málo úverov poskytnutých bez dôvery. Vo svete, kde len päť percent fiat meny tvoria tvrdé peniaze a zvyšok je v podstate tvorený algoritmom, je to obzvlášť dôležité.

„Ako môžeme dôverovať algoritmu?" spýtal sa.

Odpoveď spočíva v koncepte, ktorý Huawei nazýva „nonstop bankovníctvo".

Leo Čchen, prezident spoločnosti Huawei pre región subsaharskej Afriky, predstavil na samite Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023 iniciatívu „Non-Stop Banking", v rámci ktorej vyzýva na priamu spoluprácu medzi IKT a odvetviami bankovníctva uľahčuje digitálnu budúcnosť „nonstop" služieb, „nonstop" rozvoja a „nonstop" inovácií.

Na začiatok je dobré začať so stabilitou. Ako zdôraznil Čen-tchao Čchen, technický riaditeľ oddelenia Digital Finance spoločnosti Huawei pre subsaharskú Afriku, to nie je niečo, čo by bolo pre africké banky vždy samozrejmosťou. Tu môže byť presun systémov zálohovania do cloudu neuveriteľne dôležitý. „Cloud môže pomôcť bankám priniesť finančné služby s nulovým prestojom," povedal Cchao.

V konečnom dôsledku však platí, že ak chcú tradičné banky konkurovať finančným technologickým spoločnostiam, nemôžu tieto technológie len jednoducho pridať k existujúcim technológiám. Namiesto toho ich musia integrovať do nového konceptu, ktorý bude úplne digitálny.

V súlade s týmto vyjadrením Cchao na záver povedal, že spoločnosť Huawei je „odhodlaná spolupracovať s našimi africkými zákazníkm s cieľom zamerať sa na výzvy a urýchliť digitálnu transformáciu".

