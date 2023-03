Przedstawiciele branży opowiadają się za modelem cyfrowej „bankowości non-stop" w Afryce

KAPSZTAD, RPA, 30 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Jeżeli tradycyjne banki mają pozostać konkurencyjne względem neobanków i fintechów, konieczna będzie fundamentalna zmiana sposobu prowadzenia działalności w kierunku podejścia „digital first" zakładającego maksymalne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu będzie miała współpraca z partnerami technologicznymi, ukierunkowana na zapewnienie właściwej infrastruktury. Tak brzmiało zasadnicze przesłanie prelegentów podczas konferencji prasowej zorganizowanej w ramach szczytu finansowego Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, który w minionych dniach odbył się w Kapsztadzie w RPA.

Według Jasona Cao, dyrektora generalnego Huawei Global Digital Finance, afrykańskie banki mają szansę wykorzystać wskaźniki penetracji mobilnej i rosnące potrzeby finansowe na kontynencie. „Mobilność jest podstawą wszystkiego" - powiedział, dodając, że istnieją podobieństwa między płatnościami mobilnymi w Chinach i w Afryce. Futurysta i autor, Brett King, zgodził się, że nacisk na mobilność będzie ważna nie tylko w Afryce, ale i na całym świecie.

Osobą, która posiada praktyczne doświadczenie w zastosowaniu podejścia „digital first" na rzecz ulepszania doświadczeń klientów, jest Eric Muriuki Njagi, dyrektor grupy Digital Business w NCBA Group, jednej z największych afrykańskich firm świadczących usługi finansowe.

Zwrócił on uwagę na fakt, że w przypadku banków przestawienie się na podejście oparte na technologii wiąże się z wdrożeniem modelu obrotu „pieniędzmi z prędkością godną zaufania". Jak zauważył Njagi: „Obecnie mamy do czynienia z płatnościami dokonywanymi natychmiast lub w ciągu kilku sekund". Jego zdaniem to samo tyczy się kredytów. „W tej chwili inicjujemy i finalizujemy około 6 milionów pożyczek dziennie, przy czym do realizacji każdej z nich potrzeba średnio dwóch sekund" - powiedział.

Jednakże, jak podkreśla dyrektor NCBA, takie tempo niewiele znaczy bez zaufania. W świecie, w którym twarda gotówka odpowiada za zaledwie pięć procent waluty fiat, a cała reszta jest zasadniczo algorytmiczna, zaufanie ma kluczowe znaczenie.

„Jak to się dzieje, że ufamy algorytmowi?" – pyta dyrektor NCBA.

Odpowiedź można znaleźć w koncepcji, którą Huawei określa mianem „bankowości non-stop".

Leo Chen, prezes Huawei na region Afryki Subsaharyjskiej, przedstawił inicjatywę „bankowości non-stop" podczas szczytu finansowego Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023. Inicjatywa zakłada ścisłą współpracę pomiędzy branżą ICT a branżą bankowości oraz wspieranie cyfrowej przyszłości usług i innowacji realizowanych „non-stop".

Dobrym punktem wyjściowych dla tych działań jest stabilność. Jak zauważył Zhentao Chen, dyrektor technologiczny Digital Finance w Huawei na region Afryki Subsaharyjskiej, afrykańskie banki nie zawsze mogły brać ten aspekt za pewnik. Przeniesienie systemów back-end do chmury może być tutaj niezwykle ważne. „Chmura może pomóc bankom wprowadzić usługi finansowe o zerowym czasie przestoju" - powiedział Cao.

Jeśli jednak tradycyjne banki mają konkurować z fintechami, nie mogą tylko korzystać z tych technologii, lecz muszą je zintegrować w ramach nowego podejścia w całości opartego na rozwiązaniach cyfrowych.

Cao zakończył swoją wypowiedź zapewnieniem, że firma Huawei jest „zaangażowana we współpracę z afrykańskimi klientami, aby skupić się na wyzwaniach i przyspieszyć transformację cyfrową".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2043933/1.jpg

SOURCE Huawei