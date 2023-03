Představitelé odvětví vyzývají k „nonstop" přístupu v rámci digitalizace afrického bankovnictví

KAPSKÉ MĚSTO, Jihoafrická republika, 31. března 2023 /PRNewswire/ -- Pokud si banky chtějí udržet konkurenceschopnost tváří v tvář novobankovním a fintechovým konkurentům, budou muset zásadně změnit způsob svého podnikání a postavit na první místo digitalizaci. A pokud chtějí tohoto cíle dosáhnout, bude pro ně klíčová spolupráce s technologickými partnery, kteří zajistí, že budou mít k dispozici tu správnou infrastrukturu. To bylo ústřední myšlenkou mluvčích na diskuzi u kulatého stolu pro média, která se konala v rámci summitu Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, který se nedávno uskutečnil v Kapském Městě v Jihoafrické republice.

Podle Jasona Cao, generálního ředitele Huawei Global Digital Finance, mají africké banky příležitost využít výhod plynoucích z míry rozšíření využívání mobilních zařízení a rostoucích finančních potřeb na tomto kontinentu. „Mobilní služby jsou základem všeho," řekl a dodal, že existují podobnosti mezi mobilními platbami v Číně a v Africe. Futurolog a autor Brett King souhlasí s tím, že toto zaměření na mobilní zařízení bude důležité nejen v Africe, ale na celém světě.

Někdo, kdo má přímé zkušenosti s tím, jak může digitální přístup pomoci zlepšit zákaznickou zkušenost, je Eric Muriuki Njagi, ředitel skupiny pro digitální podnikání ve společnosti NCBA Group, jedné z největších afrických společností poskytujících finanční služby.

Poukázal na to, že pro banky znamená přechod na přístup využívající na prvním místě technologie model „poskytování peněz rychlostí důvěry". Jak zdůraznil Njagi: „Platby se nyní provádějí okamžitě nebo během několika sekund," řekl a dodal, že totéž nyní platí i pro úvěry. „Aktuálně iniciujeme a dokončujeme zhruba šest milionů půjček denně, přičemž k dokončení každé z nich potřebujeme v průměru dvě sekundy."

Jak však podotýká ředitel NCBA, toto tempo bez důvěry znamená jen málo. Ve světě, kde jen pět procent fiat měny tvoří hotovost a zbytek je v podstatě algoritmický, je důvěra klíčová.

„Jak můžeme věřit algoritmu?" zeptal se.

Odpověď spočívá v konceptu, který společnost Huawei nazývá „nonstop bankovnictví".

Leo Chen, prezident divize Huawei pro subsaharskou Afriku, představil na summitu Huawei Intelligent Finance for Africa 2023 iniciativu „nonstop bankovnictví", která vyzývá k ruku v ruce probíhající spolupráci mezi odvětvím informačních a komunikačních technologií a bankovnictvím a usnadňuje digitální budoucnost „nonstop" služeb, „nonstop" rozvoje a „nonstop" inovací.

Dobrým začátkem v této oblasti je stabilita. Jak upozornil Zhentao Chen, technický ředitel divize digitálních financí společnosti Huawei pro subsaharskou Afriku, není to něco, co by africké banky mohly vždy považovat za samozřejmost. Přesun back-endových systémů do cloudu zde může hrát nesmírně důležitou roli. „Cloud může bankám pomoci zavést finanční služby bez jakýchkoli prostojů," řekl Cao.

Pokud však chtějí tradiční banky konkurovat fintechům, nemohou tyto technologie nasadit jen tak. Místo toho je musí začlenit do nového přístupu, který je zcela zaměřen na digitální technologie.

V souladu s tímto názorem Cao na závěr uvedl, že společnost Huawei je „odhodlána spolupracovat s našimi africkými zákazníky, abychom se mohli společně zaměřit na tyto výzvy a urychlit digitální transformaci".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2043933/1.jpg

SOURCE Huawei