Os participantes do setor exigem uma abordagem "ininterrupta" para a digitalização bancária da África

CIDADE DO CABO, África do Sul, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Se os bancos quiserem se manter competitivos diante dos neobancos e startups fintechs, eles terão que mudar fundamentalmente a forma como fazem negócios para serem digitais em primeiro lugar. E se eles pretendem atingir esse objetivo, será crucial trabalhar com parceiros de tecnologia para garantir que tenham a infraestrutura certa em vigor. Essa foi a mensagem principal dos palestrantes em um evento de mesa redonda de mídia organizado durante a Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, realizada recentemente na Cidade do Cabo, África do Sul.

Leo Chen, presidente da região da África Subsaariana da Huawei, lançou a iniciativa “Non Stop Banking” (Banco sem parar) na Cúpula de Finanças Inteligentes da Huawei para a África de 2023, a iniciativa pede colaboração prática entre os setores de TIC e indústrias bancárias e facilita um futuro digital de serviços “ininterruptos”, desenvolvimento “ininterrupto” e inovação “ininterrupta”. (PRNewsfoto/Huawei)

De acordo com Jason Cao, CEO da Huawei Global Digital Finance, os bancos africanos têm a oportunidade de aproveitar as taxas de penetração móvel do continente e as crescentes necessidades financeiras. "O celular é o centro de tudo", disse ele, acrescentando que existem semelhanças entre os pagamentos móveis na China e na África. O futurista e autor Brett King concorda que esse foco móvel será importante, não apenas na África, mas em todo o mundo.

Alguém que tem experiência em primeira mão de como adotar uma abordagem que prioriza o digital e pode ajudar a melhorar a experiência do cliente, é Eric Muriuki Njagi, diretor do grupo de negócios digitais, no NCBA Group, uma das maiores empresas de serviços financeiros da África.

Ele destacou que, para os bancos, fazer a escolha de liderar com tecnologia significa aplicar "dinheiro à velocidade da confiança". Como Njagi destacou, "agora temos pagamentos sendo feitos instantaneamente ou em questão de segundos", disse ele, acrescentando que o mesmo agora se aplica ao crédito. "Agora estamos iniciando e concluindo cerca de 6 milhões de empréstimos por dia, com uma média de dois segundos necessários para concluir cada um".

Porém, observou o diretor da NCBA, esse tipo de velocidade significa muito pouco sem confiança. Em um mundo onde apenas 5% da moeda fiduciária é composta de dinheiro físico e o restante é essencialmente algorítmico, isso é especialmente crítico.

"Como podemos confiar no algoritmo?" Ele perguntou.

A resposta está em um conceito que a Huawei chama de "non-stop banking".

Leo Chen, presidente da região da África Subsaariana da Huawei, revelou a iniciativa "Non Stop Banking" na Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023. A iniciativa exige a colaboração conjunta entre os setores de TIC e dos bancos e promove um futuro digital de serviços "ininterruptos", desenvolvimento "ininterrupto" e inovação "ininterrupta".

Um bom lugar para começar nessa frente é com estabilidade. Como Zhentao Chen, CTO de finanças digitais da Huawei para a África Subsaariana destacou, isso não é algo que os bancos africanos sempre puderam considerar garantido.Aqui, mudar sistemas de back-end para a nuvem pode ser incrivelmente importante. "A nuvem pode ajudar os bancos a realizar serviços financeiros instantâneos", disse Cao.

Em última análise, no entanto, se os bancos tradicionais pretendem competir com as fintechs, eles não podem simplesmente recorrer a essas tecnologias. Em vez disso, eles devem integrá-las em uma nova abordagem totalmente digital.

Respaldando esse sentimento, Cao concluiu dizendo que a Huawei está "comprometida em trabalhar com nossos clientes africanos para se concentrar nos desafios e acelerar a transformação digital".

