HSBC Business School Uniwersytetu Pekińskiego i Cambridge Judge Business School ogłaszają współpracę w zakresie realizacji własnych programów w Shenzhen w Chinach

Na program współpracy składa nowy kierunek z zakresu zarządzania biznesem Global Executive MBA (Global EMBA) realizowany przez Cambridge Judge Business School oraz kierunek studiów magisterskich w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania Master's / Certificate in China Studies for Economics and Management (MCS / CCS) oferowany przez Uniwersytet Pekiński.

Cambridge Judge Business School będzie realizować swój nowy program Global Executive MBA z udziałem wykładowców Cambridge Judge Business School i wykładowców gościnnych, przy czym do 50% zajęć odbędzie się w Shenzhen. Tytuł zawodowy MBA i podstawowy program nauczania na kierunku Global EMBA będzie odpowiadał programowi Executive MBA (EMBA) realizowanemu w Cambridge od 2009 roku i będzie kontynuowany równolegle z nowym programem Global EMBA.

Po raz pierwszy Cambridge Judge Business School oferuje kształcenie MBA poza Cambridge, wyznaczając nowy rozdział w historii szkoły biznesu w styczniu 2023 r., kiedy rozpocznie się program Global EMBA.

Program MCS/CCS Uniwersytetu Pekińskiego będzie realizowany równolegle w Shenzhen przez miejscowy wydział i wykładowców gościnnych. Program ma na celu przekazywanie profesjonalnej wiedzy na temat chińskiej gospodarki, rynku finansowego i zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniając dogłębną, zintegrowaną wiedzę na temat Chin z globalną perspektywą.

Każda ze stron będzie przyznawać studentom własne stopnie lub certyfikaty. Program współpracy oferuje nowe możliwości również dla starszych studentów, aby poznać klimat biznesowy zarówno klastra Cambridge, jak i Shenzhen Pearl River Bay Area, łącząc studia biznesowe z kontaktem z chińską kulturą biznesu i zarządzania.

Profesor Christoph Loch, którego 10-letnia kadencja jako dziekana Cambridge Judge Business School kończy się 31 sierpnia, skomentował: „Cambridge Judge Business School jest dumna z naszego programu Executive MBA (EMBA), który przyciąga studentów z całego świata na studia w Cambridge. Równoległy program Global EMBA to świetna okazja dla doświadczonych profesjonalistów w regionie Azji i Pacyfiku, a także poza nim, zwłaszcza że będą mieli również możliwość uczestniczenia w studiach w Chinach w ramach współpracy z naszym partnerem HSBC Business School Uniwersytetu Pekińskiego".

Profesor Hai Wen, dziekan założyciel HSBC Business School Uniwersytetu Pekińskiego, powiedział: „Program współpracy HSBC Business School Uniwersytetu Pekińskiego i Cambridge Judge Business School oferuje rzadką możliwość pobierania nauki w dwóch najlepszych szkołach biznesu reprezentujących Wschód i Zachód. Studenci zyskają pogłębioną znajomość podstawowej wiedzy i zdobędą doświadczenie z pierwszej ręki we współczesnych środowiskach biznesowych w Chinach".

Program Global EMBA rozpocznie się w styczniu 2023 roku, a program MCS/CCS wystartuje we wrześniu 2022 roku. Informacje o procedurach przyjęć mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

Oficjalna strona internetowa: https://english.phbs.pku.edu.cn/

Więcej informacji:

Cambridge Judge Business School

Charles Goldsmith

dyrektor ds. relacji z mediami

Cambridge Judge Business School, Uniwersytet Cambridge

tel. +44 (0)7912 162279 [email protected]

HSBC Business School Uniwersytetu Pekińskiego

Mao Na

dyrektor biura międzynarodowego

HSBC Business School, Uniwersytet Pekiński

tel.+86 755 2603 3097 [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1604120/20210830110300.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School