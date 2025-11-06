Huasun Energy et New Time (Italie) envisagent une coopération stratégique sur la technologie HJT et les applications BIPV en Europe

XUANCHENG, Chine, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Une délégation dirigée par M. Paulo Camati, président de New Time, un fabricant italien de verre et de matériaux de construction photovoltaïques, a récemment visité le siège de Huasun Energy à Xuancheng, en Chine. Le président de Huasun, M. Xiaohua Xu, ainsi que des représentants de la direction de l'entreprise, ont accueilli la délégation pour des discussions approfondies sur la coopération dans le domaine des systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV) et de la technologie de l'hétérojonction à haut rendement (HJT) sur le marché européen.

Huasun & New Time Teams

En tant que leader mondial des solutions solaires à haut rendement, Huasun Energy a réalisé des percées continues dans les technologies de cellules tandem HJT et pérovskite au cours des dernières années. La cellule tandem HJT-perovskite développée par l'entreprise a atteint un rendement de conversion record de 34,02 %, établissant une nouvelle référence industrielle et fournissant une base technique solide pour l'intégration de la technologie photovoltaïque dans les bâtiments, les transports et d'autres scénarios d'application.

Au cours de la visite, l'équipe de New Time a examiné les capacités de R&D de Huasun et ses installations de production de cellules HJT. Sur la base de leur vision technologique commune et de leurs atouts complémentaires, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération dans trois domaines clés :

Fabrication locale en Europe - promotion conjointe de la production locale de modules solaires HJT à haut rendement de Huasun pour répondre à la demande européenne de produits solaires de grande valeur d'origine locale. Solutions BIPV personnalisées - codéveloppement de produits adaptés aux normes de construction européennes en combinant la technologie HJT avancée de Huasun et l'expertise de New Time en matière d'intégration énergétique des bâtiments, permettant des applications à grande échelle de façades photovoltaïques et de systèmes de toiture dans les bâtiments commerciaux et publics. Innovation en matière de produits agrivoltaïques - développement conjoint de modules photovoltaïques verticaux et semi-transparents alignés sur les futures politiques européennes en matière d'agrivoltaïque, en établissant un cadre de coopération fondé à la fois sur les forces technologiques et les opportunités de marché.

L'intégration des énergies renouvelables et l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments sont devenues des impératifs stratégiques à mesure que l'Europe progresse dans son initiative climatique « Fit for 55 ». Grâce à ce partenariat, Huasun vise à apporter des solutions technologiques qui accélèrent la décarbonisation du secteur de la construction en Europe.

« Notre collaboration avec New Time reflète une synergie entre la technologie et l'expertise du marché », déclare M. Xiaohua Xu, président de Huasun Energy. « L'Europe servira de nouveau point de départ à Huasun pour promouvoir des solutions de construction solaire efficaces, esthétiques et durables à l'échelle mondiale. »

