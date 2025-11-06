Huasun Energy und das italienische Unternehmen New Time prüfen strategische Zusammenarbeit im Bereich HJT-Technologie und BIPV-Anwendungen in Europa

XUANCHENG, China, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Eine Delegation unter der Leitung von Paulo Camati, Vorsitzender von New Time, einem führenden italienischen Glashersteller und Anbieter von Photovoltaik-Baustoffen, besuchte kürzlich den Hauptsitz von Huasun Energy in Xuancheng, China. Der Vorsitzende von Huasun, Herr Xiaohua Xu, begrüßte zusammen mit Vertretern der Unternehmensleitung die Delegation zu intensiven Gesprächen über die Zusammenarbeit im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) und hocheffiziente Heterojunction-Technologie (HJT) auf dem europäischen Markt.

Huasun & New Time Teams
Als weltweit führender Anbieter von hocheffizienten Solarlösungen hat Huasun Energy in den letzten Jahren kontinuierliche Durchbrüche in den Bereichen HJT- und Perowskit-Tandemzellentechnologien erzielt. Die vom Unternehmen selbst entwickelte HJT-Perowskit-Tandemzelle hat einen Rekordwirkungsgrad von 34,02 % erreicht, damit einen neuen Branchenmaßstab gesetzt und eine starke technische Grundlage für die Integration der Photovoltaik-Technologie in Gebäude, Transportwesen und andere Anwendungsszenarien geschaffen.

Während des Besuchs untersuchte das Team von New Time die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie die Produktionsanlagen für HJT-Zellen von Huasun. Auf der Grundlage ihrer gemeinsamen technologischen Vision und ihrer sich ergänzenden Stärken vereinbarten beide Parteien, die Zusammenarbeit in drei Schlüsselbereichen zu vertiefen:

  1. Lokale Fertigung in Europa - gemeinsame Förderung der lokalen Produktion der hocheffizienten HJT-Solarmodule von Huasun, um die Nachfrage Europas nach lokal hergestellten, hochwertigen Solarprodukten zu decken.
  2. Maßgeschneiderte BIPV-Lösungen - gemeinsame Entwicklung von Produkten, die auf europäische Gebäudestandards zugeschnitten sind, durch die Kombination der fortschrittlichen HJT-Technologie von Huasun mit dem Know-how von New Time im Bereich der Gebäudeenergieintegration, um großflächige Anwendungen von PV-Fassaden und Dachsystemen in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden zu ermöglichen.
  3. Produktinnovation im Bereich der Agrovoltaik - gemeinsame Entwicklung vertikaler und semitransparenter PV-Module im Einklang mit den bevorstehenden europäischen Agrivoltaik-Richtlinien, Aufbau eines Kooperationsrahmens, der sowohl von technologischen Stärken als auch von Marktchancen getragen wird.

Im Zuge der europäischen Klimainitiative „Fit for 55" sind die Integration erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden zu strategischen Erfordernissen geworden. Durch diese Partnerschaft möchte Huasun technologiebasierte Lösungen beitragen, die die Dekarbonisierung des europäischen Gebäudesektors beschleunigen.

„Unsere Zusammenarbeit mit New Time spiegelt eine Synergie aus Technologie und Marktkompetenz wider", sagte Xiaohua Xu, Vorsitzender von Huasun Energy. „Europa wird für Huasun ein neuer Ausgangspunkt sein, um weltweit effiziente, ästhetische und nachhaltige Solar-Gebäudelösungen zu fördern."

