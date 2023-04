Huasun firma un acuerdo marco de suministro de módulos HJT de alta eficiencia de 1,5 GW con INERCOM

XUANCHENG, China, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El 10 de abril, Anhui Huasun Energy Co., Ltd (denominada en lo sucesivo "Huasun") ha alcanzado una vez más una cooperación con INERCOM Ltd (en lo sucesivo, "INERCOM"), una conocida empresa europea de EPC, y ha firmado un acuerdo marco para el suministro de módulos HJT. Para finales de 2025, Huasun suministrará al menos 1,5 GW de módulos HJT de ultra alta eficiencia de la serie Himalaya para los proyectos de servicios públicos a gran escala de INERCOM en Bulgaria. Con este acuerdo, Huasun se convierte en la primera empresa del mundo en conseguir pedidos de GW en el campo de HJT.

En 2021, Huasun inició la primera cooperación con INERCOM, suministrando módulos solares HJT de alta eficiencia de 86 MW a su proyecto solar de servicios públicos en el sur de Bulgaria. De acuerdo con el plan de suministro, a finales de 2023, Huasun suministrará más de 500 MW de módulos solares HJT para INERCOM a sus proyectos en Bulgaria.

En la ceremonia de la firma, Varbakov, director de INERCOM, declaró: "Elegimos a Huasun como proveedor exclusivo de módulos HJT, porque nos han proporcionado una gran garantía en términos de calidad del producto, rendimiento técnico y capacidad de entrega. Estamos muy contentos de establecer una larga relación con Huasun y esperamos que ambos podamos seguir estrechando lazos, apoyándonos mutuamente y explorando juntos el mercado internacional".

"INERCOM está profundamente implicada en el mercado búlgaro desde hace décadas y ha participado en el desarrollo y la construcción de proyectos fotovoltaicos en muchas regiones", ha declarado Dan Zhou, consejero delegado de Huasun. "Es la primera empresa que utiliza módulos HJT a gran escala en una fase temprana en Europa, lo que indica que HJT tiene unas perspectivas muy amplias y un valor significativo en Europa. Durante la colaboración estable y a largo plazo, Huasun ha obtenido un gran reconocimiento por parte de INERCOM. Huasun se concentrará persistentemente en el concepto de producto de mayor potencia, mayor eficiencia y mayores ingresos. Con soluciones de alta calidad, Huasun seguirá profundizando su presencia en el mercado global y promoviendo el desarrollo de alta calidad de la industria, para que su distribución global alcance un nuevo nivel".

Acerca de Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd fue fundada en julio de 2020, y se centra en el desarrollo y la aplicación de células y módulos solares HJT, así como en su producción a gran escala. Desde su creación, Huasun ha desplegado simultáneamente la investigación y el desarrollo de tecnologías como la microcristalina de una cara, la microcristalina de doble cara, HBC, el cobre revestido de plata, la galvanoplastia de cobre y las células apiladas de heterounión-perovskita. La empresa promoverá inquebrantablemente la industrialización y comercialización de la tecnología HJT, estudiará y practicará una tecnología solar más eficiente y con menos emisiones de carbono, llevará la energía solar eficiente a la vida de todos y hará que los hogares sean más habitables y bellos.

El 28 de febrero de 2023, BloombergNEF anunció el ranking de fabricantes mundiales de módulos fotovoltaicos para el primer trimestre de 2023. Con un excelente rendimiento del producto, una credibilidad de marca fiable y una sólida capacidad de financiación, Huasun fue incluido en la lista de fabricantes de módulos solares de nivel 1. En esta lista, Huasun es la única empresa que se centra en la tecnología HJT y también es la primera empresa que entra en la lista con solo proyectos de heterounión. Además, Huasun es la empresa más joven de la lista.

SOURCE Huasun Energy