Huasun unterzeichnet Rahmenvereinbarung mit INERCOM über die Lieferung von hocheffizienten 1,5 GW-HJT-Modulen

XUANCHENG, China, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 10. April hat Anhui Huasun Energy Co., Ltd (im Folgenden „Huasun" genannt) erneut eine Zusammenarbeit mit INERCOM Ltd (im Folgenden „INERCOM" genannt), einem bekannten europäischen EPC-Unternehmen, vereinbart und einen Rahmenvertrag über die Lieferung von HJT-Modulen unterzeichnet. Bis Ende 2025 wird Huasun mindestens 1,5 GW ultra-hocheffiziente HJT-Module der Himalaya-Serie für die großen Versorgungsprojekte von INERCOM in Bulgarien liefern. Mit dieser Vereinbarung ist Huasun das erste Unternehmen der Welt, das GW-Ebene-Aufträge im Bereich HJT erhalten hat.

Im Jahr 2021 begann Huasun die erste Zusammenarbeit mit INERCOM und lieferte hocheffiziente HJT-Solarmodule mit einer Leistung von 86 MW für dessen Solarprojekt in Südbulgarien. Gemäß dem Lieferplan wird Huasun bis Ende 2023 mehr als 500 MW HJT-Solarmodule für INERCOM für seine Projekte in Bulgarien liefern.

Bei der Unterzeichnungszeremonie sagte Herr Varbakov, Head of INERCOM: „Wir haben uns für Huasun als exklusiven Anbieter von HJT-Modulen entschieden, weil das Unternehmen uns eine großartige Garantie in Bezug auf Produktqualität, technische Leistung und Lieferfähigkeit gegeben hat. Wir freuen uns sehr, eine langfristige Beziehung mit Huasun aufzubauen, und hoffen, dass wir beide unsere Verbindungen weiter ausbauen, uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam den internationalen Markt erkunden können."

„INERCOM ist seit Jahrzehnten intensiv auf dem bulgarischen Markt aktiv und hat an der Entwicklung und dem Bau von Photovoltaik-Projekten in vielen Regionen mitgewirkt," sagte Dan Zhou, Geschäftsführer von Huasun. „Es ist das erste Unternehmen, das HJT-Module in großem Umfang und in einem frühen Stadium in Europa einsetzt, was darauf hindeutet, dass HJT in Europa sehr vielversprechende Perspektiven und einen erheblichen Wert hat. Während der langfristigen und stabilen Zusammenarbeit hat Huasun hohe Anerkennung von INERCOM erhalten. Huasun wird sich weiterhin auf das Produktkonzept von höherer Leistung, höherer Effizienz und höherem Ertrag konzentrieren. Mit erstklassigen Lösungen wird Huasun seine Präsenz auf dem globalen Markt weiter ausbauen und die hochwertige Entwicklung der Branche fördern, um sein globales Layout auf ein neues Niveau zu bringen."

Informationen zu Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd wurde im Juli 2020 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und Anwendung von HJT-Solarzellen und -modulen sowie deren Produktion im großen Umfang. Seit seiner Gründung hat Huasun gleichzeitig die Forschung und Entwicklung von Technologien wie einseitige mikrokristalline, doppelseitige mikrokristalline, HBC, silberbeschichtetes Kupfer, Kupfergalvanisierung und Heterojunction-Perowskit-Stapelzellen vorangetrieben. Das Unternehmen wird die Industrialisierung und Vermarktung der HJT-Technologie unbeirrt vorantreiben, effizientere und kohlenstoffärmere Solartechnologie erforschen und praktizieren, effiziente Solarenergie in jedermanns Leben bringen und Häuser lebenswerter und schöner machen.

Am 28. Februar 2023 gab BloombergNEF die Rangliste der weltweiten PV-Modulhersteller für 2023 Q1 bekannt. Aufgrund der ausgezeichneten Produktleistung, der verlässlichen Glaubwürdigkeit der Marke und der starken Finanzierungskraft wurde Huasun als Tier-1-Solarmodulhersteller gelistet. In dieser Liste ist Huasun das einzige Unternehmen, das sich auf die HJT-Technologie konzentriert, und es ist auch das erste Unternehmen, das ausschließlich mit Heterojunction-Projekten auf der Liste steht. Darüber hinaus ist Huasun das jüngste Unternehmen auf der Liste.

