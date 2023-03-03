Huawei представляет свои корпоративные услуги на MWC 2023

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Huawei

Mar 03, 2023, 07:46 ET

БАРСЕЛОНА (Испания), 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На Всемирном конгрессе мобильной связи (MWC) 2023 компания Huawei демонстрирует свои комплексные услуги и возможности в сфере ИКТ, которые обслуживают клиентов на протяжении всего жизненного цикла их проектов. Г-н Хуа Шуан (Hua Shuang), директор отдела маркетинга услуг и продаж решений Huawei Enterprise BG, выступил с программным докладом на тему «Ускорение цифровизации с помощью 5D-сервисов». Всеобъемлющая цифровая система обслуживания Huawei помогает клиентам эффективно внедрять цифровые технологии.

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Director of Service Marketing & Solution Sales Dept of Huawei Enterprise BG delivered an open speech
Director of Service Marketing & Solution Sales Dept of Huawei Enterprise BG delivered an open speech

В прошлом году IDC MarketScape включил Huawei в число основных поставщиков услуг глобальной поддержки и профессиональных облачных услуг. IDC оценивает пять аспектов обслуживания при подготовке своих отчетов: новаторство и уникальность проектов, передовые и перспективные технологии, сложность и трудность внедрения, коммерческая ценность и ее выражение, а также влияние на рынок и его развитие.

Комплексные технические услуги в сфере ИКТ: цифровые услуги Huawei — это комплексные услуги, охватывающие уровни инфраструктуры, платформы, данных и услуг (IPDS), что помогает клиентам повысить конкурентоспособность бизнеса.

Возможности ИКТ для всего жизненного цикла услуг: в отличие от традиционных технических услуг, ориентированных исключительно на продукты и техническое обслуживание, цифровые услуги Huawei помогают клиентам перейти на цифровые технологии более комплексно.

  • Планирование: основываясь на многолетнем опыте цифровизации, Huawei помогает клиентам разрабатывать планы цифровизации.
  • Внедрение: затем гигант технологий помогает в реализации плана, сотрудничая с многочисленными поставщиками и интегрируя полносерийные комплексные технологии в обслуживание клиентов. Чтобы помочь клиентам стабильно пользоваться своими услугами, Huawei предоставляет инновационные приложения, повышающие качество обслуживания. Это также помогает клиентам быстрее монетизировать свою цифровую трансформацию.
  • Обучение и сертификация: Huawei взращивает высококвалифицированных специалистов в сфере ИКТ для отраслевых клиентов и партнеров, что способствует устойчивому развитию экосистемы цифровой трансформации.

Всеобъемлющая цифровая система обслуживания Huawei включает в себя более 300 консультантов и 3000 экспертов по промышленной трансформации, а также обширные платформы и инструменты. Она продолжает оказывать клиентам мощную поддержку на пути цифровой трансформации. Более подробная информация о цифровых услугах Huawei представлена на сайте https://e.huawei.com/en/solutions/services.

Контакты для прессы: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2012416/image_986294_75533100.jpg 

SOURCE Huawei

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