Huawei apresenta seus serviços empresariais no MWC de 2023

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ — No Mobile World Congress (MWC) 2023, a Huawei está apresentando seus serviços e recursos de TIC full-stack que atendem aos clientes em todos os ciclos de vida de seus projetos. Sr. Hua Shuang, Diretor do Departamento de Marketing de Serviços e Vendas de Soluções da Huawei Enterprise BG, fez um discurso sobre a Unleashing Digital Faster com a 5D Services. O abrangente sistema de serviço digital da Huawei ajuda seus clientes a se tornarem digitais de forma eficiente.

O diretor do departamento de marketing de serviços e venda de soluções da Huawei Enterprise BG fez um discurso aberto (PRNewsfoto/Huawei)

No ano passado, o IDC MarketScape classificou a Huawei entre os principais fornecedores de Worldwide Support Services e Cloud Professional Services O IDC avalia cinco dimensões de serviço ao preparar seus relatórios: inovação e exclusividade de projetos, tecnologias líderes e prospectivas, dificuldade e complexidade de implementação, valor e demonstração de negócios, bem como influência e promoção de mercado.

Serviços técnicos de TIC Full-stack: Huawei Digital Services oferece serviços full-stack que abrangem as camadas de infraestrutura, plataforma, dados e serviço (IPDS), ajudando os clientes a melhorar a competitividade dos negócios.

Recursos de TIC para todo o ciclo de vida de serviços: ao contrário dos serviços técnicos tradicionais com foco exclusivo em produtos e manutenção, a Huawei Digital Services ajuda os clientes a se tornarem digitais de forma mais abrangente.

Planejamento: aproveitando anos de experiência em digitalização, a Huawei ajuda os clientes a desenvolver planos de digitalização.

Implementação: em seguida, a gigante da tecnologia ajuda na implementação, colaborando com vários fornecedores e integrando tecnologias de série completa com serviços ao cliente. Para ajudar os clientes a operar de forma estável seus serviços, a Huawei oferece aplicativos inovadores que melhoram a experiência do usuário. Também ajuda os clientes a monetizar sua transformação digital mais rapidamente.

Treinamento e certificação: a Huawei cultiva talentos de TIC de alta qualidade para clientes e parceiros do setor, o que promove o desenvolvimento robusto e sustentável do ecossistema de transformação digital.

O sistema de serviço digital abrangente da Huawei compreende mais de 300 especialistas em consultoria e 3000 especialistas em transformação industrial, juntamente com plataformas e ferramentas extensas. Continua a oferecer forte suporte para a jornada de transformação digital dos clientes. Para mais informações sobre as soluções de serviço digital Huawei, acesse https://e.huawei.com/en/solutions/services.

Para consultas da mídia, por favor, entre em contato com [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014416/image_986294_75533100.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei