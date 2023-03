Huawei présente ses services d'entreprise au salon MWC 2023

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Mobile World Congress (MWC) 2023, Huawei présente ses services et capacités TIC complets qui sont au service des clients tout au long du cycle de vie de leurs projets. M. Hua Shuang, directeur du département de marketing des services et des ventes de solutions de Huawei Enterprise BG, a tenu une allocution sur le thème « Déployer le numérique plus rapidement grâce aux services 5D ». Le système complet de services numériques de Huawei aide ses clients à passer au numérique de manière efficace.

L'année dernière, IDC MarketScape a classé Huawei parmi les principaux fournisseurs de services d'assistance dans le monde et de services professionnels cloud. IDC examine cinq aspects des services lors de l'élaboration de ses rapports : l'innovation et le caractère unique du projet, les technologies de pointe et d'avant-garde, la difficulté et la complexité de la mise en œuvre, la valeur commerciale et la démonstration, ainsi que l'influence et la promotion sur le marché.

Des services techniques TIC complets : les services numériques Huawei fournissent des services complets qui comprennent les couches d'infrastructure, de plateforme, de données et de services (IPDS), ce qui aide les clients à améliorer leur compétitivité.

Des capacités TIC pour l'ensemble du cycle de vie des services : contrairement aux services techniques traditionnels qui se concentrent exclusivement sur les produits et la maintenance, les services numériques Huawei aident les clients à passer au numérique de manière plus complète.

Planification : forte de ses années d'expérience en matière de numérisation, Huawei aide ses clients à élaborer des projets de numérisation.

Mise en œuvre : ensuite, le géant de la technologie aide à mettre en œuvre ces projets, en collaborant avec de nombreux fournisseurs et en intégrant des technologies de série complète aux services des clients. Pour aider ses clients à assurer la stabilité de leurs services, Huawei fournit des applications innovantes qui améliorent l'expérience des utilisateurs. La société aide également les clients à monétiser plus rapidement leur transformation numérique.

Formation et certification : Huawei cultive des talents TIC de haute qualité pour les clients et partenaires du secteur, ce qui favorise le développement robuste et durable de l'écosystème de transformation numérique.

Le système complet de services numériques de Huawei comprend plus de 300 experts en conseil et 3 000 experts en transformation industrielle, ainsi que des plateformes et des outils complets. Il continue de fournir un soutien solide à la transformation numérique des clients. Pour en savoir plus sur les solutions de service numérique de Huawei, rendez-vous sur https://e.huawei.com/en/solutions/services.

