Huawei побеждает в 4-ый раз в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге Gartner® Peer Insights™

Компания Huawei побеждает в четвертый раз в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге SD-WAN от Gartner® Peer Insights™

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei недавно победила в четвертый раз в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге решений для программно-определяемых глобальных компьютерных сетей (SD-WAN) от Gartner Peer Insights. Будучи единственным поставщиком за пределами Северной Америки, удостоившимся такого звания, компания Huawei также признана «Выбором клиентов» по версии Gartner® в рейтинге SD-WAN в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. (*1)

На платформе Gartner Peer Insights оценивалось более 20 поставщиков решений SD-WAN. (*2) Клиенты из различных отраслей предоставляли отзывы о продуктах и решениях в области SD-WAN по различным параметрам, включая их функции, развертывание, эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сервисную поддержку. Решения SD-WAN от Huawei заняли первое место, получив наивысший балл 5 и наивысший процент рекомендаций 100% на основе отзывов 82 рецензентов, признанных Gartner Peer Insights.

Цао Тунцян (Cao Tongqiang), директор Huawei по решениям в области SD-WAN, заявил следующее: «Для нас большая честь вновь быть признанными Gartner Peer Insights «Выбором клиентов» в рейтинге SD-WAN в 2023 году. Я хотел бы поблагодарить клиентов за их признание SD-WAN от Huawei. За последние несколько лет специалисты компании Huawei по SD-WAN провели углубленное исследование проблем и требований пользователей, а также непрерывно внедряли инновации в целях повышения качества обслуживания пользователей многооблачных и многоотраслевых коммуникаций. В дальнейшем мы продолжим увеличивать свои инвестиции в исследования и разработки, чтобы предоставлять пользователям более безопасные и интеллектуальные решения в области SD-WAN».

Более подробная информация о решениях для SD-WAN от компании Huawei представлена на веб-сайте SD-WAN Huawei.

ИСТОЧНИК:

https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan

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