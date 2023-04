Huawei es reconocida por cuarta vez como la Opción de los Clientes en Gartner® Peer Insights™ para SD-WAN

SHENZHEN, China, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei ha sido reconocida recientemente por cuarta vez consecutiva como la Opción de los Clientes en Gartner Peer Insights para SD-WAN. Como único proveedor que no es norteamericano en recibir esta distinción, Gartner® también ha reconocido a Huawei como la Opción de los Clientes para SD-WAN en Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África. (*1)

En la plataforma Gartner Peer Insights, se evaluó a más de 20 proveedores de productos SD-WAN. (*2) Clientes de diversas industrias expresaron sus opiniones sobre los productos y las soluciones SD-WAN desde distintas dimensiones, como funciones de productos, implementación y operación y mantenimiento, y soporte para servicios. SD-WAN de Huawei ocupó el primer lugar con el puntaje más alto de 5 y la tasa de recomendación más alta de 100 % basada en 82 evaluadores reconocidos como Gartner Peer Insights.

Cao Tongqiang, director de la Solución SD-WAN de Huawei, expresó: "Es un gran honor ser reconocidos nuevamente en 2023 como la Opción de los Clientes de Gartner Peer Insights para SD-WAN. Me gustaría agradecer a los clientes por su reconocimiento a la solución SD-WAN de Huawei. En los últimos años, SD-WAN de Huawei ha llevado a cabo una investigación profunda sobre los puntos críticos y los requisitos de los usuarios, y ha innovado continuamente para mejorar la experiencia del usuario en la interconexión multinube y multisucursal. En el futuro, seguiremos aumentando nuestra inversión en I+D para ofrecer a los usuarios soluciones SD-WAN más seguras e inteligentes".

https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan

1. La Opción de los Clientes de Gartner Peer Insights se fundamenta en las opiniones subjetivas de las reseñas, calificaciones y datos de usuarios finales individuales a los que se aplica una metodología documentada; no representa las opiniones de Gartner ni sus afiliadas ni supone un respaldo por parte de ellas.

2. El contenido de Gartner Peer Insights consta de las opiniones de los usuarios finales individuales a partir de sus propias experiencias y no debe interpretarse como declaraciones de hechos, ni representa las opiniones de Gartner o de sus afiliadas. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y de servicio, Gartner Peer Insights es una marca registrada de Gartner, Inc. o de sus afiliadas en los Estados Unidos y en otros países, y se utiliza aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

