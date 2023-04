Huawei reconocida como una elección de los clientes de Gartner® Peer Insights™ para SD-WAN por cuarta vez

SHENZHEN, China, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei ha sido recientemente reconocida como Gartner Peer Insights Customers Choice para SD-WAN por cuarta vez consecutiva. Como el único proveedor no norteamericano en recibir esta distinción, Huawei también ha sido reconocido como Customers' Choice para SD-WAN en Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África por Gartner®. (*1)

En la plataforma Gartner Peer Insights, se evaluaron más de 20 proveedores de productos SD-WAN. (*2) Los clientes de diversas industrias brindaron comentarios sobre los productos y soluciones SD-WAN desde múltiples dimensiones, incluidas las funciones del producto, la implementación y O&M, y el soporte de servicio. Huawei por su SD-WAN ocupó el primer lugar con la puntuación más alta de 5 y la tasa de recomendación más alta del 100 % según 82 revisores reconocidos como Gartner Peer Insights.

Cao Tongqiang, director de la solución SD-WAN de Huawei, dijo: "Es un gran honor ser reconocido como Elección de los clientes de Gartner Peer Insights para SD-WAN nuevamente en 2023. Me gustaría agradecer a los clientes por su reconocimiento de Huawei SD -WAN. En los últimos años, Huawei SD-WAN ha llevado a cabo una investigación profunda sobre los puntos débiles y los requisitos de los usuarios, y ha innovado continuamente para mejorar la experiencia del usuario de la interconexión de múltiples nubes y sucursales. En el future, seguiremos aumentando nuestra inversión en I+D para proporcionar a los usuarios soluciones SD-WAN más seguras e inteligentes".

Para obtener más información sobre la solución SD-WAN de Huawei, visite el sitio web de SD-WAN de Huawei.

https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan

1. Gartner Peer Insights Customers' Choice constituyen las opiniones subjetivas de las revisiones, calificaciones y datos de usuarios finales individuales aplicados contra una metodología documentada; no representan los puntos de vista ni constituyen un respaldo de Gartner o sus afiliados.

2. El contenido de Gartner Peer Insights consta de las opiniones de los usuarios finales individuales en función de sus propias experiencias, y no debe interpretarse como declaraciones de hechos, ni representa las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en este contenido ni otorga ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio, Gartner Peer Insights es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en EE. UU. e internacionalmente y se usa aquí con permiso. Reservados todos los derechos.

