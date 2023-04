Huawei é reconhecida como escolha do cliente do Gartner® Peer Insights™ para SD-WAN pela quarta vez

SHENZHEN, China, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei foi recentemente reconhecida como escolha do cliente do Gartner Peer Insights para SD-WAN pela quarta vez consecutiva. Como a única fornecedora não norte-americana a receber esta distinção, a Huawei também foi reconhecida como a escolha do cliente para SD-WAN na Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África pela Gartner®. (*1)

Na plataforma Gartner Peer Insights, foram avaliados mais de 20 fornecedores de produtos SD-WAN. (*2) Os clientes de vários setores forneceram feedback sobre produtos e soluções de SD-WAN em várias dimensões, incluindo funções do produto, implementação e O&M, e serviço de suporte. A Huawei ficou em primeiro lugar com seu SD-WAN, que lhe valeu a mais alta pontuação de 5 valores e a maior taxa de recomendação de 100%, com base em 82 revisores reconhecidos pelo Gartner Peer Insights.

Cao Tongqiang, Diretor da Solução SD-WAN da Huawei, disse: "É uma grande honra ser reconhecido como a escolha do cliente do Gartner Peer Insights para SD-WAN novamente em 2023. Gostaria de agradecer aos clientes pelo seu reconhecimento do SD-WAN da Huawei. Nos últimos anos, o SD-WAN da Huawei realizou pesquisas aprofundadas sobre os aspectos problemáticos e requisitos dos usuários e inovou continuamente para melhorar a experiência do usuário na interconexão multinuvem e multicamada. No futuro, continuaremos a aumentar nosso investimento em P&D para oferecer aos usuários soluções de SD-WAN mais seguras e inteligentes".

Para mais informações sobre a solução SD-WAN da Huawei, acesse o site SD-WAN da Huawei.

Origem:

https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan

Isenção de responsabilidade:

1. A escolha do cliente do Gartner Peer Insights baseia-se nas opiniões subjetivas de análises, classificações e dados individuais de usuários finais obtidos por uma metodologia documentada; eles não representam as opiniões, nem constituem uma recomendação da Gartner ou de suas afiliadas.

2. O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não recomenda nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo nem fornece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo e sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

A GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço; a Gartner Peer Insights é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

CONTATO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057844/image_1.jpg

FONTE Huawei

