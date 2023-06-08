Huawei раскрыла 4 ключевых стратегии для расширения возможностей финансовой отрасли

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Huawei

08 Jun, 2023, 11:49 ET

ШАНХАЙ, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В Шанхае стартовал долгожданный саммит Huawei по интеллектуальным финансам 2023, в котором принимают участие более 2 000 лидеров отрасли, экспертов и новаторов из более чем 300 финансовых учреждений со всего мира. В рамках темы «Управляйте изменениями, совместно формируя интеллектуальные финансы» участники обсудили, как ускорить цифровую трансформацию с помощью инновационных технологий для повышения цифровой производительности.

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Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance
Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance

Генеральный директор отдела глобальных цифровых финансов Huawei Джейсон Цао (Jason Cao) заявил следующее: «Мир быстро приближается к рубежу в 100 миллиардов соединений со взрывным ростом данных на уровне зеттабайтов. Мы официально вступили в эру ZFLOPS, когда мощь ИИ прошла переломный момент и теперь стимулирует процесс трансформации в различных отраслях и услугах. Для процветания в эпоху интеллектуальных технологий мы должны пересмотреть наш подход к соединениям, данным, приложениям и инфраструктуре, а также в полной мере использовать цифровые технологии для формирования основных направлений конкурентоспособности, ориентированной на будущее».

Компания Huawei стремится осуществлять стратегические инвестиции в основные технологии для расширения своего участия в финансовой отрасли. В соответствии с этим обязательством компания Huawei объявила о четырех стратегических направлениях для финансовой отрасли: создание устойчивой инфраструктуры, ускорение модернизации приложений, совершенствование процедур принятия решений на основе данных и внедрение инноваций в сценариях.

  1. Сосредоточение внимания на продуктах и портфелях в сфере ИКТ для повышения устойчивости цифровой инфраструктуры
  2. Помощь клиентам в ускорении процессов модернизации приложений и повышении гибкости обслуживания
  3. Углубление в сферу интеллектуальной обработки данных для повышения эффективности использования данных клиентами и принятия решений на основе данных
  4. Совместная работа с облачными, конвейерными, периферийными технологиями вычислений и технологиями устройств для внедрения инноваций в сценарии клиентов

Заглядывая в будущее, компания Huawei продолжит изучать бизнес-сценарии и разрабатывать системные решения, которые соответствуют стратегическим направлениям. Наша цель состоит в том, чтобы помочь клиентам создать полноценное сетевое взаимодействие, обеспечивающее гибкость, опыт и сотрудничество, а также достичь полной аналитики, которая работает в режиме реального времени, является конвергентной и совместно используется, что обеспечивает повсеместное предоставление финансовых услуг для всех сценариев.

Сотрудничество с глобальными клиентами и партнерами для совместного формирования интеллектуальных финансов

В число выступающих с основными докладами вошли: Ню Синьчжуан (Niu Xinzhuang), директор по информационным технологиям Почтово-сберегательного банка Китая; Чжоу Янти (Zhou Yanti), генеральный менеджер департамента финансовых технологий банка Bank of Communications; Бретт Кинг (Brett King), всемирно известный лидер мнений и автор книги «Банк 4.0»; Чжоу Тяньхун (Zhou Tianhong), генеральный менеджер отдела информационных технологий банка China Merchants Bank; Мао Юйсин (Mao Yuxing), заместитель генерального директора финансовой компании Haitong Securities; и Коу Гуань (Kou Guan), генеральный менеджер отдела управления ИТ и центра технологических операций банка China CITIC Bank. В своих выступлениях они поделились новейшими и самыми инновационными практиками в области цифровой трансформации финансовой сферы и представили ценную информацию о будущем цифровых финансов.

В ходе саммита компания Huawei подписала соглашения о сотрудничестве с многочисленными финансовыми учреждениями для выпуска новых решений и усовершенствования инновационных технических возможностей множества ИКТ-продуктов и решений в области инвестиционных вложений. Компания Huawei стремится содействовать всестороннему развитию специалистов в сфере цифровых технологий и тесно сотрудничает с отраслью для достижения этой цели. В течение следующих трех лет Huawei установит тесное сотрудничество с клиентами, отраслевыми ассоциациями и партнерами для обучения 50 000 специалистов отрасли цифровых технологий, заложив прочную основу для финансовых трансформаций.

Компания Huawei посвятила 13 лет финансовой отрасли. На сегодняшний день Huawei обслуживает больше 3 300 клиентов в сфере финансов более чем в 60 странах и регионах, включая 50 из 100 ведущих банков мира. В перспективе компания Huawei по-прежнему останется привержена развитию передовых технологий и изучению новых сценариев, в то же время сотрудничая с клиентами и партнерами для создания полносвязных, полностью интеллектуальных цифровых финансов для всех сценариев. Ориентируясь на изменения с помощью гибкости и инноваций, компания Huawei стремится повышать производительность цифровых технологий и создавать светлое будущее вместе.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://e.huawei.com/cn/events/2023/industries/finance/finance-summit

КОНТАКТ
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2096569/image_986294_23182393.jpg

SOURCE Huawei

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