Huawei dévoile quatre stratégies clés pour aider le secteur financier à s'adapter au changement

SHANGHAI, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le très attendu Huawei Intelligent Finance Summit 2023 a commencé à Shanghai, rassemblant plus de 2 000 leaders de l'industrie, experts et innovateurs de plus de 300 institutions financières dans le monde. Sur le thème « S'adapter au changement, bâtir ensemble une finance plus intelligente », les participants ont discuté de la façon d'accélérer la transformation numérique grâce à des technologies novatrices pour stimuler la productivité numérique.

Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance

Jason Cao, directeur général de Huawei Global Digital Finance, a déclaré : « Le monde se rapproche rapidement de la barre des 100 milliards de connexions, avec une explosion de données de l'ordre du zettaoctet. Nous sommes officiellement entrés dans l'ère du ZFLOPS, où la puissance de l'IA a dépassé le point d'inflexion et stimule désormais la transformation dans divers secteurs et services. Pour prospérer à l'ère de l'intelligence, nous devons réévaluer notre approche des connexions, des données, des applications et de l'infrastructure, et adopter pleinement les technologies numériques pour bâtir une compétitivité de base axée sur l'avenir. »

Huawei s'engage à faire des investissements stratégiques dans les technologies fondamentales pour approfondir son implication dans le secteur financier. Conformément à cet engagement, Huawei a annoncé quatre orientations stratégiques pour le secteur financier : la construction d'infrastructures résilientes, l'accélération de la modernisation des applications, l'amélioration des décisions fondées sur les données et l'innovation dans les scénarios.

Mettre l'accent sur les produits et les portefeuilles TIC pour renforcer la résilience de l'infrastructure numérique Aider les clients à accélérer la modernisation des applications et à assurer l'agilité du service Plonger dans l'intelligence des données pour améliorer l'utilisation des données par les clients et les décisions fondées sur les données Collaborer aux technologies de cloud, de pipe, d'edge et de dispositifs pour permettre aux clients d'innover dans leurs scénarios

À l'avenir, Huawei continuera d'explorer des scénarios commerciaux et de développer des solutions systématiques alignées sur les orientations stratégiques. Notre objectif est d'aider les clients à construire une connectivité complète grâce à l'agilité, l'expérience et la collaboration, et d'obtenir une pleine intelligence en temps réel, convergente et partagée, permettant des services financiers pour tous les scénarios.

Collaborer avec les clients et les partenaires internationaux pour bâtir ensemble une finance plus intelligente

Parmi les orateurs principaux figuraient Niu Xinzhuang, directeur des systèmes d'information de Postal Savings Bank of China ; Zhou Yanti, directeur général du département des technologies financières de la Bank of Communications ; Brett King, leader d'opinion de renommée mondiale et auteur de Bank 4.0 ; Zhou Tianhong, directeur général du département des technologies de l'information de la China Merchants Bank ; Mao Yuxing, directeur général adjoint de Haitong Securities ; et Kou Guan, directeur général du département de la gestion informatique et du centre des opérations technologiques de la China CITIC Bank. Dans leurs discours, ils ont partagé les pratiques les plus récentes et les plus innovantes en matière de transformation numérique financière et des idées précieuses sur l'avenir de la finance numérique.

Au cours du Sommet, Huawei a signé des accords de coopération avec de multiples institutions financières pour mettre au point de nouvelles solutions et améliorer les capacités techniques innovantes de multiples produits et solutions de portefeuille TIC. Huawei s'engage à promouvoir le développement global des talents numériques et travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour atteindre cet objectif. Au cours des trois prochaines années, Huawei établira de profondes collaborations avec des clients, des associations de l'industrie et des partenaires pour former 50 000 professionnels du numérique pour l'industrie, jetant ainsi une base solide pour la transformation financière.

Huawei a consacré 13 ans au secteur financier. Jusqu'à présent, Huawei a servi plus de 3 300 clients financiers de plus de 60 pays et régions, dont 50 des 100 plus grandes banques mondiales. À l'avenir, Huawei reste déterminé à faire progresser les technologies de pointe et à explorer de nouveaux scénarios, tout en collaborant avec ses clients et ses partenaires pour créer une finance numérique entièrement connectée, intelligente et couvrant tous les scénarios. En s'adaptant au changement avec agilité et innovation, Huawei vise à améliorer la productivité numérique et à créer un avenir meilleur ensemble.

Pour plus de détails, veuillez consulter : https://e.huawei.com/cn/events/2023/industries/finance/finance-summit

